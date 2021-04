Perfecto caballero inglés

AP / La popular serie de Netflix “The Crown” le dio a Felipe un papel prominente, con una imagen ligeramente atrevida e intrépida . En esas apariciones públicas frecuentes, Felipe desarrolló una reputación de impaciente y exigente y a veces era franco al grado de ser grosero AP / A lo largo de las décadas la imagen de Felipe cambió de un atleta atractivo y elegante a un gruñón arrogante e insensible En los últimos años adquirió la imagen de un observador filosófico y divertido de su tiempo, un anciano con el rostro arrugado que mantenía sus modales marciales en público a pesar de tener achaques AP / “Constitucionalmente yo no existo”, dijo alguna vez Felipe, quien en 2009 superó a la reina Carlota de Inglaterra como el consorte que prestó servicios durante más años en la historia británica. Solía tener problemas para encontrar su lugar, una fricción que tiempo después haría eco en la decisión de su nieto Enrique de abandonar sus deberes reales. AP / Promovió la industria británica y la ciencia, apoyó la preservación ambiental antes de que se pusiera de moda y viajó amplia y frecuentemente para apoyar sus múltiples organizaciones benéficas. AP / Tras haber renunciado a una prometedora carrera naval para convertirse en consorte cuando Isabel fue coronada los 25 años, Felipe no estaba dispuesto a quedarse al margen para disfrutar una vida de privilegio. AP / La reina, una persona muy privada que no suele dar muestras de afecto extravagantes, lo llamó alguna vez “mi roca” en público. En privado, Felipe llamaba su esposa Lilibet; pero se refería a ella en conversaciones como “la reina”. AP / Felipe de Grecia y Dinamarca nació en la isla de Corfú el 10 de junio de 1921, es hijo del Príncipe Andrés de Grecia (1882-1944) y la Princesa Alicia (1885-1969), la hija mayor de Louis Alexander Mountbatten. AP / También se enfocó en el bienestar de las nuevas generaciones: lanzó el exitoso Programa de Premios del Duque de Edimburgo en 1956, con el cual permitió a más de seis millones de jóvenes participar en actividades de servicio comunitario, desarrollo de liderazgo y actividad física. AP / Se desempeñó como presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), de 1981 a 1996. En 2011, para conmemorar su 90 cumpleaños, la Reina le confirió el título y el cargo de Gran Almirante, el jefe titular de la Marina Real. A principios de 2015, el primer ministro australiano Tony Abbott nombró a Felipe como un caballero afiliado a la Orden de Australia por sus décadas de servicio real. AP / En mayo de 2017 se anunció que Felipe, uno de los miembros de la realeza más ocupados, con más de 22 mil apariciones en solitario a lo largo de los años, dejaría de realizar compromisos públicos. Su último evento tuvo lugar el 2 de agosto de 2017. AP / Fue mientras se entrenaba como cadete de la marina cuando Felipe llamó la atención de la Princesa Isabel, de entonces 13 años, y que en realidad era una prima lejana. Aunque los padres de la joven, el Rey Jorge y la Reina Isabel, la instaron a no apresurarse a entablar una relación seria, ella se enamoró y mantuvo una foto del apuesto chico junto a su cama durante mucho tiempo. AP / Aunque originalmente se planeó como un evento discreto, la boda real, que tuvo lugar frente a dos mil 500 invitados en la Abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947, capturó la imaginación de un público abatido por la Segunda Guerra Mundial, hambriento de alegría y romance, y se convirtió en un momento lleno de júbilo para los británicos. AP / Aunque siempre evitó en gran medida los escándalos personales, Felipe era conocido por su naturaleza franca y sus comentarios controvertidos. Cuando cumplió 90 años, en 2011, el Daily Mirror publicó una lista de "Los 90 Errores Clásicos" que se le atribuyeron al Príncipe a lo largo de los años. AP / Dentro de su familia acostumbraba intervenir en las relaciones personales y problemas internos, lo que en ocasiones le trajo conflictos. Por ejemplo, en 1981 presionó a su hijo Carlos para que se casara o dejara a Diana Spencer (la Princesa Diana). Cuando su posterior matrimonio resultó difícil, supuestamente él y la Reina presionaron por una reconciliación. Seis días antes de su primer aniversario de bodas, el primer hijo y heredero de la pareja, el Príncipe Carlos, nació el 14 de noviembre de 1948, mientras que su hija Ana llegó en 1950; le siguieron Andrés y Eduardo en 1960 y 1964, respectivamente AP / En julio de 1947, cuando Felipe se había convertido en súbdito británico y había renunciado a su derecho a los tronos griego y danés, se anunció su compromiso. También descartó el apellido de su padre (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg) a favor del de su madre (Mountbatten). AP / "El príncipe Felipe es el único hombre en el mundo que trata a la Reina simplemente como a otro ser humano. Por extraño que parezca, creo que ella lo valora". Lord Charteris, ex secretario privado del monarca AP / El 16 de febrero de 2021, el Duque de Edimburgo fue nuevamente hospitalizado por precaución, tras asegurar que "se sentía mal". Se confirmó que padecía una infección, y posteriormente lo trasladaron al hospital de San Bartolomé. Fue este 9 de abril, tras varios días de haber sido dado de alta, que la Familia Real confirmó el fallecimiento de Felipe, a los 99 años.

Associated Press sábado, 10 abril 2021 | 06:00