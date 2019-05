Peregrinos en la ruta de hoy

Hoy es el tercer día de actividades de la Feria del Libro de la Frontera con un itinerario de actividades diversas que incluyen la presentación del libro Peregrinos, novela de la prestigiada escritora regiomontana Sofía Segovia.

A las 11 de la mañana se realiza el recorrido Juaritos Literario por dos avenidas emblemáticas como los son la avenida Juárez y la calle Mariscal. El tour inicia a las 11 de la mañana.

Las calles fronterizas están llenas de historias, de anécdotas y al caminar los transeúntes recordarán algún verso, un cuento o episodio histórico que enriquezca esta experiencia.

Para acudir al tour estará disponible un camión que parte de Plaza de las Américas a las 10:30 de la mañana, para transportar al punto de encuentro a los asistentes que lo requieran.

La recomendación es llevar zapatos cómodos, agua, bloqueador, identificación (INE), ya que se visitarán un par de bares.

En el transcurso del día habrá varias presentaciones de libros, como Pita y los girasoles de Lucero de Alba, Cantos y murmullos de ciprés de Ermila Pizaña, Sembradores de paz de Ruth Vargas Márquez y Peregrinos de la aclamada escritora regiomontana Sofía Segovia.

Para culminar la jornada a las 8:00 de la noche se realiza ‘Noches con la Literatura’ que hoy recibe a la poeta y escritora juarense Arminé Arjona.

Este espacio busca resaltar el carácter multicultural de este encuentro, a través del análisis y el diálogo sobre temas que tienen que ver con el quehacer literario de la frontera.

La FELIF es el encuentro literario más grande de la región, que congrega habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. Todos los eventos son gratuitos. en la Plaza de las Américas ubicada en avenida Benjamín Franklin 3220, Zona Pronaf de Ciudad Juárez.





Toma nota

5:00 pm

Centro Cultural Mtro. Ernesto Ochoa

Guillemard

Presentación de libro

Peregrinos de Sofía Segovia

Presenta Laura Jiménez





Relatos de la Segunda Guerra

En el tercer día de actividades de la Feria del Libro en la frontera y hoy a las 5:00 de la tarde se realiza la presentación del libro Peregrinos, autoría de la destacada escritora regiomontana Sofía Segovia.

La presentación está a cargo de Laura Jiménez en el Centro Cultural Maestro Ernesto Ochoa Guillemard. La entrada es libre

Sofía Segovia es una novelista mexicana de 54 años que nació en Monterrey. Estudió comunicación en la Universidad de Monterrey (UDEM) con el objetivo de convertirse en periodista. Sin embargo, su pasión por el teatro y la literatura cambiaron su rumbo y descubrió que prefería la ficción antes que la realidad.

Peregrinos su más reciente obra escrita en el 2018 es una novela que surge a través de relatos que la gente de su natal Monterrey platicaba, mismos en los que la autora se inspiró y habla de una historia que según Sofía había quedado en el olvido, el papel de los alemanes que resultaron ser victimas de su propio Gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, y de cómo México es un país que acogió a caravanas de migrantes.

“Lo que yo quería contar de México es que no es una tierra que expulsa a su gente. México ha sido una casa de puertas abiertas que ha recibido a gente de todas nacionalidades”, menciona la escritora en una entrevista para Casa de América.

Su primera novela Noche de Huracán fue publicada por Conarte en el 2010; después en el 2015 publicó su segunda obra El Murmullo de las Abejas por Lumen, editorial que le daría una nueva oportunidad a su primer libro en el 2016.

Peregrinos es su tercera novela escrita, que estará presentando el 26 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, en el marco de la Feria del Libro de la Frontera.

La Feria del Libro de la Frontera 2019 (FELIF) se desarrolla en las instalaciones del centro comercial Plaza las Américas. Inició hace tres días y termina el 2 de junio. Están previstos más de 400 eventos, entre ellos talleres, presentaciones de libros y espectáculos.









Actividades para hoy





10:00 am

Salón 2 Juan Rulfo

Pabellón cómic

Presentación de proyectos





11:00 am

Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard

Presentación de libro Pita y

los Girasoles por Lucero de Alba





11:00 am

Salón 1 Elena Garro

Presentación de libro Memorias

Olvidadas y Obra de Títeres Tierra

de Paso

Proyecto PACMYC de Marco Martínez





12:00 pm

Salón 1 Elena Garro

Presentación del libro

Pita y los Girasoles

de Lucero de Alba





1:00 pm

Salón 1 Elena Garro

Presentación de libro

Cantos y Murmullos de Ciprés

de Ermila Pizaña





10:00 a 3:00 pm

Audiovisual del Centro

Cultural Ernesto Ochoa Guillemard

Encuentro para promotores

de lectura de la frontera





2:00 pm

Salón 1 Elena Garro

Presentación de libro

Sembradores de Paz

de Ruth Vargas Marquez





3:00 pm

Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard

Rap Showcase Municipal





3:00 pm

Salón 1 Elena Garro

Presentación de libro

Libertad de Amar

de Dinora Amador





4:00 pm

Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard

La Tropa: clown, pantomima y máscara





4:00 pm

Sala de exposición Jesús Gardea

Presentación del libro

Waré de Micaela Solís

presenta Pablo Alonso Herraís





4:00 pm

Auditorio Nellie Campobello

Presentación de libro Uprooting Community:

The Japanese Mexicans, World War II and the

Borderlands de Selfa Chew





5:00 pm

Sala de exposición Jesús Gardea

Presentación de libro Universidad,

Tiempos Violentos y Responsabilidad

Social de María Teresa Montero Mendoza, UACJ





5:00 pm

Auditorio Nellie Campobello

Presentación de libro El Horizonte

que se Aleja de Irma Sandova

Presenta Jorge Arreola Barraza





6:00 pm

Auditorio Nellie Campobello

Presentación de libro Diseño

Axiomático: Fundamentos y Aplicaciones

de César Omar Balderrama y Aidee Maldonado

(coords.) UACJ





6:00 pm

Centro Cultural Mtro. Ernesto Ochoa Guillemard

La Tropa: clown, pantomima y máscara





7:00 pm

Sala Jesús Gardea

Ganadores de Voces al Sol 2018,

UACJ: Armando Molina con el libro

La Balada de Billy Ray. Presentan

Antonio Rubio y La nueva Iglesia Fronteriza pop





7:00 pm

Auditorio Nellie Campobello

Charla Diagnóstico de la Red Nacional

de Bibliotecas Públicas. Entrega simbólica

de acervo a bibliotecas al estado de Chihuahua.

Presenta Marx Arriaga





8:00 pm

Auditorio Nellie Campobello

Noches con la Literatura

Arminé Arjona

Interlocutora: Alejandra Gómez