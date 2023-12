Pensó Siddhartha que no llenaría el Foro Sol

Ciudad de México.- Para Siddhartha los lugares donde se presenta y la cantidad de gente que asiste a sus conciertos no son ni metas ni parámetros para evaluar su carrera, por lo que cuando le propusieron presentarse en el Foro Sol, él no tenía expectativas.

El intérprete de "Únicos" sabe que su estilo musical no está de moda ni se deja guiar por las tendencias, por lo que no contaba con impulsos extras para agotar entradas de su presentación del 9 de diciembre, la más grande de su carrera al momento, y sin embargo lo logró.

Pese a ello, el músico de Guadalajara afirma estar tan feliz como cuando tocaba en foros pequeños, ya que para él lo importante es disfrutar su presente.

"La primera vez que íbamos a hacer un Pasagüero, para mí era un Foro Sol, me sentía muy satisfecho. Cada vez que vas llegando a más audiencias es muy emocionante, cada paso que dimos se vivió como el mayor de los logros.

"Nunca he estado frustrado por tener algo que no puedo tener. Mi meta ha sido hacer la música que me satisface, hacer mejor música y me ha traído resultados. Cuando miras el recorrido, ves cómo fue creciendo todo", resaltó el músico en conferencia de prensa.

El cantante atribuyó la buena respuesta a su presentación a un público fiel, que sabe lo ha seguido desde sus inicios.

A diferencia de otros artistas que comienzan a crecer gracias a una canción que se hace popular, Siddhartha considera que sus seguidores lo acompañan por un cariño grande a casi toda su discografía.

Pese a que vive uno de los momentos más exitosos de su carrera, el músico que registra 2.6 millones de oyentes mensuales en Spotify resaltó que su prioridad es disfrutar todo lo que está por venir.

"El otro día me preguntaban si creía que estaba en mi mejor momento. Sí me siento muy satisfecho y feliz con lo que tengo, pero hace 10 años me sentía así en otra proporción. Otros foros me parecían inmensamente grandes y me hacían sentir completo.

Estoy en una etapa donde me siento muy conectado con la música, me siento muy inspirado, mi etapa familiar y ser padre obviamente ha sumado, pero no creo que sea mi año, otros también han sido buenos y espero que sigan siéndolo", afirmó el cantautor.

Tras su gira, la cual ha durado cerca de dos años, Siddhartha tiene previsto tomarse un periodo libre y pausar, aunque no descartó que la creatividad lo encuentre pronto y decida volver a trabajar antes de lo previsto.