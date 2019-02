Peligro susurrante

Ciudad de México—Los ‘caminantes’ han sido el terror constante para los protagonistas de ‘The Walking Dead’.

Pero para la segunda parte de la novena temporada de la serie aparentemente ya no sólo se guían por el ruido y olor a carne fresca, sino que son capaces de tomar un arma y disparar... ¿han evolucionado?

No, simplemente estos peculiares ‘zombis’ son en realidad ‘Los Susurradores’ (The Whisperers), un extraño grupo de sobrevivientes que cubre sus rostros con piel de muertos vivientes para no ser descubierto.

“Los Susurradores siempre me han asustado por el simple hecho de que nadie por voluntad propia se pondría como máscara piel de zombie. Me recuerda a Hannibal Lecter o Michael Meyers”.

“La persona que haga eso está simplemente fuera de sus cabales, están locos, no tiene razón. Es más aterrador que encontrarte a un zombie de noche caminando por ahí”, dijo Dan Fogler, quien interpreta a Luke, en entrevista telefónica.

Esta nueva amenaza le llega al grupo tras la desaparición de Rick, manera en la que la producción justificó en la trama la salida de su protagonista Andrew Lincoln, quien encarnó al personaje desde el primer episodio.

“Hay muchas cosas sucediendo. Si se va Rick queda la pregunta ¿quién va a ser el líder? Todos los antihéroes de la serie están tratando de discutir y decidir quién debe guiar. Y también hay otros grupos integrándose a los que ya conocemos”.

“Te pones a pensar si van a asimilar todo. ¿Qué clase de personas son los nuevos? Además viene otro villano, pero te das cuenta que poco a poco todo está funcionando, aunque claro que había mucha presión luego de la partida de Andrew”, agregó el actor.

Ahora serán Daryl (Norman Reedus), Michonne (Danai Gurira) y Carol (Melissa McBride) quienes deban hacerse cargo del caos, de los nuevos antagonistas, pero también de preservar la esperanza de los sobrevivientes.

“Los nuevos integrantes, la idea de que puedes encontrar gente que ha podido sobrevivir por sí sola, eso es esperanzador. Por ejemplo, Luke también es todo esperanza y eso se pega. Y si él no puede sobrevivir con buena vibra, creo que igual y existe la manera de tener paz en el apocalipsis”.

“Sí, hay grandes temas de esperanza alrededor de lo que viene en el show”, sostuvo Fogler.

Hace unos días, se confirmó la décima temporada de la serie, que a partir de hoy transmite la segunda parte de la novena entrega por FOX Premium.