Peligra residencia de JLo en Las Vegas tras fracaso de disco

Ciudad de México.- A pesar de que en las últimas semanas Jennifer Lopez ha acaparado los reflectores por sus problemas maritales con el actor Ben Affleck, su disco This is Me... Now y su gira para promocionar el álbum se han convertido en un rotundo fracaso.

De acuerdo con Page Six, la residencia que tenía contemplada la intérprete de "On The Floor" en Las Vegas está en peligro tras no lograr vender entradas para su tour, incluso tuvo que cancelar hasta siete fechas, incluidas las noches en Cleveland y Nashville, supuestamente debido a la pobre demanda, por lo que tomó la decisión de cambiar el nombre del tour de This Is Me... Now: The Tour a This Is Me Live. The Greatest Hits.

La también actriz estuvo en conversaciones para una residencia de $90 millones en Las Vegas, pues había contemplado lograr una venta de entradas de un millón de dólares por presentación y tenía 90 shows contemplados en el casino MGM Grand.

"MGM está observando que a ella no le va bien en su gira. Están muy nerviosos. Es bastante raro que tengas un mal recorrido y luego vayas a Las Vegas", dijo una fuente.

This Is Me... Now fue lanzado en febrero como secuela de su disco de 2002 This Is Me... Then, que fue escrito en medio del primer compromiso de ella y Ben Affleck, y comparte la historia de la pareja.