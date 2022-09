Patrocinará Apple el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

The New York Times The New York Times

Nueva York.- Las conversaciones entre la Liga Nacional de Futbol Americano y Apple sobre un paquete de juegos de futbol dominicales se han prolongado mientras la liga y el gigante tecnológico han discutido sobre los precios, pero se ha agregado otro acuerdo a la mezcla: el patrocinio del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La NFL ha estado buscando hasta 2.5 mil millones de dólares por los derechos de NFL Sunday Ticket, alrededor de 1 mil millones de dólares más de lo que recauda de su proveedor actual, DirecTV. Mientras las partes se pelean por una tarifa de derechos tan alta, Apple acordó ser el patrocinador principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijeron la liga y la compañía este jueves por la noche. No revelaron los términos del acuerdo. Apple Music reemplazará a Pepsi como patrocinador en un acuerdo que la NFL ha estado buscando de alrededor de 50 millones de dólares, dijeron tres personas familiarizadas con las negociaciones. Convertirse en el patrocinador principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es un punto de partida para Apple. La compañía se enorgullece de comercializar su marca de manera diferente a las compañías de bienes de consumo como Coca-Cola, Budweiser y McDonald's, que tienen una larga historia de patrocinio de eventos deportivos y culturales. Apple rara vez patrocina eventos que no controla. No ha prestado su marca a un evento de alto perfil desde 2016, cuando patrocinó la Met Gala en un intento por aumentar la aceptación de su Apple Watch en el mundo de la moda.