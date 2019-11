Pati Chapoy habla sobre los supuestos problemas en 'Ventaneando' y Pedro Sola

La periodista Pati Chapoy explicó que la ausencia de Pedro Sola en el programa Ventaneando se debió únicamente al problema de salud que enfrentó hace unos días y descartó que la emisión de la que es titular atraviese por dificultades o incluso tenga sus días contados en TV Azteca por un supuesto conflicto con Alberto Ciurana, Director de Contenido de la empresa.

En entrevista con Infobae México, la presentadora aseguró que Pedro Sola se reintegrará hoy a la emisión y que su ausencia se debió únicamente a una cuestión de salud, publicó Infobae.

“Pedro Sola atendió un problema de salud. Fue al programa y lo vi mal y le pedí que atendiera eso. Le dije que no iba a entrar hasta que estuviera mejor. Ayer nos comunicó que está muy bien", explicó.

En la cuenta de Twitter de Ventaneando se publicó un video en donde el presentador explicaba que tenía elevada la presión arterial, por lo que estaba siendo monitoreado. Sin embargo, “El Tío Pedrito”, como se le conoce entre el público millennial, causó alarma hace algunos días cuando publicó en la misma red social un “misterioso” mensaje en el que decía: “Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”.

Pedro Sola durante uno de los cortes del programa (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

Y aunque después aclaró que no ocurría nada extraordinario con él, Chapoy consideró que no ha resuelto un duelo. “Lo que creo en el caso de Pedro, y es mi opinión muy personal, es que le ha costado trabajo salir del duelo por la muerte de su hermana. Ayer hablé con él y me dijo que se sentía muy feliz. Creo que el asunto no es físico sino emocional”.

La periodista dijo entender que la gente se alarme, aunque señaló que “al auditorio a veces le cuesta entender que somos personas de carne y hueso. Pedro hoy va a regresar al programa porque ya atendió ese asunto de salud”.

También reconoció que alrededor de Ventaneando surge mucha información sin fundamento, como ocurrió precisamente en el caso de Pedro Sola, pues ella respondió a un tuit -cosa que nunca hace- sobre su compañero y se desataron las especulaciones. “Afortunadamente él está bien, feliz y descansando”.

En semanas recientes han circulado diversas versiones de conflictos o cambios al interior del programa (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

Chapoy además negó una versión según la cual Pedro Sola estaría ausente de Ventaneando a raíz de un video que se hizo viral en el que, después de anunciar una cerveza y darle un trago, ya fuera de cámaras hacía un gesto de desagrado por la bebida. “No hay nada de eso. Con los publicistas, si surge alguna situación, la comentamos y arreglamos” y reconoció que “hacer televisión en vivo conlleva un riesgo y un nivel de estrés”.

El origen del supuesto conflicto entre Pati Chapoy y Alberto Ciurana

Entre las diversas versiones que han circulado en los últimos días sobre lo que ocurre al interior de una de las producciones más longevas y exitosas de TV Azteca, una decía que los problemas entre Pati Chapoy y Alberto Ciurana habrían escalado de tal manera que dejaría de emitirse el programa, pero la periodista descartó que haya algún conflicto con el ejecutivo.

Yo no tengo conflicto con Alberto Ciurana ni él conmigo. Cuando he necesitado su apoyo él me lo ha dado. En realidad no hay nada de eso.

"Ventaneando" es uno de los programas más longevos de la tv mexicana. Se estrenó en 1996

-¿A qué se debe que surjan tantas versiones de supuestos problemas entre ambos, como si los quisieran ver enfrentados?

-Es sencillo. Alberto y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Empezamos juntos. Cuando él trabajaba en Televisa y yo me vine a Azteca a él no le gustó, eso lo publiqué en uno de mis libros.

-¿Ese disgusto quedó ya en el pasado?

-Por supuesto. Tenemos muchos años de conocernos y hoy, después de muchísimos años, nos volvemos a encontrar.

-¿Y acerca de las versiones sobre un posible final de Ventaneando?

-Ventaneando es un programa muy generoso que sigue dando no sólo bienestar, placer y divertimento, sino que aun con los cambios de horario sigue dando resultados. Y hay una razón por la que eso (el final) no puede ocurrir: Ventaneando es el consentido de los anunciantes.