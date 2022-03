Paseño Khalid obtiene certificación de Diamante por su tema ‘Location’

En los 70 años de historia de la Recording Industry Association of America (RIAA), sólo 76 canciones han sido certificadas Diamante (lo que significa que han vendido respectivamente 10 millones de copias en los Estados Unidos).

Ahora, el joven paseño de 24 años nacido como Khalid Robinson se une a John Legend, The Weeknd y Lil Nas X como los únicos cantantes masculinos afroamericanos que tienen sencillos con certificación Diamante, gracias a su canción debut ‘Location’; y no sólo eso, sino que se trata de un exclusivo grupo, siendo la producción del fronterizo la número 75 en la historia de la asociación.

PUBLICIDAD

Además de que el corte producido por Syk Sense obtuvo la certificación, ‘Young, Dumb, & Broke’ de Khalid ahora está Platino 9x, ‘8Teen’ en Platino 3x y ‘Coaster’ como Platino 2x. El álbum debut de Robinson, ‘American Teen’, de 2017, es actualmente Platino 4x. Y al momento, sus ventas acumuladas de sencillos digitales ascienden a 53 millones en Estados Unidos.

La primera canción en la historia en obtener una certificación Diamante fue ‘Something About The Way You Look Tonight / Candle in the Wind’ de Elton John en 1997.

Otros artistas que son orgullosos poseedores de diamantes incluyen a Eminem, Katy Perry, Drake, Cardi B y Bruno Mars, por nombrar algunos.

Triple celebración El artista ha compartido en sus redes sociales que su álbum ‘American Teen’ ahora es de platino 4x. Explicó que fue una producción que cambió su vida para siempre y que siempre estará agradecido por el amor que recibió de sus fans.

Esta emocionante noticia se produjo después de que Khalid acabase de lanzar su último sencillo, ‘Last Call’, que dijo que es un regalo para todos sus fans.

Por si fuera poco, lanzó en los pasados días un nuevo sencillo que significa otro capítulo en su vida y agradeció a sus seguidores por amarlo y apoyarlo en su viaje como adulto.

Hecho en la frontera Khalid Donnel Robinson nació el 11 de febrero de 1998 en Fort Stewart, Georgia, pero pasó su infancia en distintos lugares de Estados Unidos, entre ellos 6 años en Heidelberg, Alemania, debido a que su madre, Linda, trabajaba como militar. En la secundaria, el cantante y productor estudió canto y teatro musical. Antes de terminar el instituto se mudaron a El Paso, Texas, donde él ha asegurado que por fin, después de tantos lugares, se sintió como en casa.

Un joven con grandes sueños comenzó a crear música cuando estaba en el instituto, subiendo sus primeros trabajos a SoundCloud. En abril de 2016 publicó su sencillo ‘Location’, que posteriormente alcanzaría una gran fama.

Antes de publicar su primer álbum, en 2016 sacó 3 singles promocionales: ‘Let’s go’, ‘Hopeless’ y ‘Reasons’; también colaboró con la cantante Normani para el sencillo de la película ‘Love, Simon’, y con Billie Ellish en ‘Lovely’. Recientemente sacó un tema con Martin Garrix llamado ‘Ocean’, que ha alcanzado el rating popular y está en la lista de más escuchadas en Billboard.