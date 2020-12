Pasa Angélica Rivera Navidad con 'El Güero' Castro

Ciudad de México— Sofía Castro causa revuelo al compartir en su Instagram una fotografía donde posa a lado de sus padres, Angélica Rivera y José Alberto Castro, y sus hermanas, Sofía y Fernanda, demostrando que pasaron juntos la Navidad.

"Merry Christmas from our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre", escribió Sofía desde su cuenta de Instagram.

La imagen recibió comentarios positivos sobre la cercanía de la familia a pesar del divorcio de los padres hace doce años y de la vida reservada que lleva Rivera después de su matrimonio con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En 2008 Castro y Rivera decidieron divorciarse tras catorce años de matrimonio y tres hijas en común, los últimos encuentros han desatado rumores sobre el regreso de esta pareja, sin embargo, Sofía se ha encargado de desmentir este rumor.

"De un tiempo para acá entre mis papás y mis hermanas hemos estado separados y siempre nos juntamos en Navidad. No es porque vayan a regresar, pero también está padre pasar Navidad con mi mamá y mi papá y que se lleven súper bien", afirmó

en un video de su canal de Youtube.