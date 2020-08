Paris Hilton sufrió abuso físico y mental en internado

Ciudad de México— Paris Hilton reveló este sábado que sufrió abusos cuando era adolescente.

Antes del lanzamiento de su documental This is Paris, la socialité, de 39 años, afirmó que fue abusada física, mental y emocionalmente en un internado, pero lo había mantenido en secreto hasta ahora.

"Enterré mi verdad durante tanto tiempo, pero estoy orgullosa de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede asumir que todo en mi vida fue fácil para mí, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente",

dijo Hilton a People .

La empresaria habló que su estilo de vida sin control cuando era una adolescente que vivía en Nueva York causó preocupación a sus padres.

"Era muy fácil escabullirse e ir a clubes y fiestas.

"Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme. Me castigaban quitándome mi teléfono celular, quitando mi tarjeta de crédito, pero no funcionó", recordó.

Sus padres finalmente tuvieron suficiente y la enviaron a una variedad de internados, donde finalmente terminó en la escuela Provo Canyon en Utah durante 11 meses.

"Sabía que iba a ser peor que en cualquier otro lugar. Se suponía que iba a ser una escuela, pero las clases no eran lo principal en absoluto.

"Desde el momento en que me desperté hasta que me fui a la cama, pasé todo el día gritando en mi cara, gritándome fue tortura continua", dijo.

En un comunicado, la institución expresó que la propiedad había sido vendida en agosto del año 2000, así que no podían comentar nada sobre las operaciones o la experiencia del paciente antes de este momento.

Por su parte, la también modelo sostuvo las atrociades que vivió en el lugar.

"El personal decía cosas terribles. Constantemente me hacían sentir mal conmigo mismo y me intimidaban. Creo que su objetivo era quebrarnos.

"Y eran físicamente abusivos, golpeándonos y estrangulándonos. Querían infundir miedo en los niños para que nosotros también lo hiciéramos", contó.

La empresaria también afirmó que la obligaron a permanecer en régimen de aislamiento después de que otro estudiante le dijera al personal que planeaba escapar de la escuela.

"Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días. Era tan miserable. Me sentía como un prisionero y odiaba la vida", expresó.

Cuando trató de informar a sus padres sobre el presunto abuso, dijo que la administración intervendría.

"Agarraban el teléfono o rompían cartas que escribí diciéndome: 'nadie te va a creer'.

"Y el personal les decía a los padres que los niños estaban mintiendo. Así que mis padres no tenían idea de lo que estaba pasando ", recordó.

En 1999, después de cumplir 18 años, Paris dejó la escuela, regresó a Nueva York y se guardó la experiencia para sí misma.

"Estaba tan agradecida de estar fuera de allí, que ni siquiera quería volver a mencionarlo. Era algo de lo que estaba avergonzada y no quería hablar de ello", dijo.

Pero ahora está lista para que su familia y el mundo lo sepan.

"Se siente como si mi pesadilla hubiera terminado. Y voy a ver la película con mis padres. Creo que será bueno para nosotros, pero también emocional. No hay más secretos", expresó.

This Is Paris se transmitirá a partir del 14 de septiembre en su canal oficial de YouTube.