Si el jazz estuviera personificado en el siglo 21, sin duda se llamaría Tony Bennett.

El Teatro Plaza fue testigo el pasado miercoles de cómo a sus 92 años, al llamado ‘último crooner’, el swing lo mueve a una velocidad impresionante. Ni el cambio de clima ni las enfermedades propias de un nonagenario le afectan.

¿Su voz? Ha cambiado, sí, pero ese hombre a quien Frank Sinatra llamó su cantante favorito, es aún la piedra angular en un mundo en el que el jazz ha sufrido demasiados cambios, y aún así, él permanece fiel a sus raíces y se aferra a una música que lo rejuvenece.

La voz de Antonia Bennett, hija del legendario intérprete, quien lo ha acompañado en giras durante una década, dio inicio al recital. La señora Bennett interpretó siete temas junto con el cuarteto con el que el legendario artista ha grabado ya varios discos, entre ellos ‘Cheek To Cheek’, junto a la recientemente ganadora del Oscar, Lady Gaga.

Tom Rainier al piano, Marshall Wood en el bajo, Gray Sargent en la guitarra y en la batería Harold Jones, el mismo que fuera miembro de la orquesta de Count Basie y quien ha sido llamado por Bennett como su baterista favorito, fueron los cuatro músicos encargados de generar atmósferas propicias para chasquear los dedos o bailar swing.

Tras la participación de Antonia, una voz en off anunció que se acaba de recibir un mensaje de Frank Sinatra, en el cual, por medio de una grabación, se escuchó pidiendo el apoyo para este nuevo ‘cool cat; que iniciaba su carrera, llamado Tony Bennett. Acto seguido, con una enorme sonrisa, el artista llegó al escenario desatando una ovación.

Uno a uno, los temas inolvidables del llamado ‘Great American Songbook’, las interpretaciones clásicas del jazz del siglo 20, fluyeron como cascada de la garganta de Bennett, quien presentó a sus músicos y agradeció a la concurrencia su asistencia, al creer que nadie iría a su concierto, tomando en cuenta que apenas era un artista novato, arrancando así carcajadas inclusive de sus compañeros en el escenario.



De menos a más

Las emociones fueron de menos a más, ya que con temas como ‘Firefly’, Tony logró hacer que todos los presentes chasqueran los dedos, movieran los pies o cantaran, para posteriormente con interpretaciones tan sentidas, destacando ‘How Do You Keep The Music Playing?’, conmover a los escuchas.

La banda no disminuyó jamás la intensidad de su ‘flow’, mostrando por qué van de la mano con el amigo de Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Sinatra, el Rat Pack, quienes siempre respetaron al oriundo de Astoria, Nueva York, considerándolo un artista único. Los solos de piano y bajo fueron fuertemente aplaudidos, pero fue el guitarrista Sargent quien se llevó la mayor ovación, al incluir en una de sus improvisaciones acordes característicos de la canción ‘El Paso’, original de Marty Robbins.

Uno de los últimos temas del neoyorquino fue la joya ‘I Left my Heart in San Francisco’, que arrancó lágrimas de algunos asistentes debido a que es la interpretación más conocida del cantante.

Cerca del final del concierto, tras despedirse por primera vez de la audiencia y a manera de ‘encore’, Bennett regresó trotando al escenario para regalar a cappella ‘The Way you Look Tonight’, con lo cual el público se le entregó por completo mientras él lanzaba besos y agradecía a los fronterizos haber asistido a lo que fue, sin duda, un concierto memorable.