Para disfrutar en streaming

Álbumes de Janelle Monáe y Niall Horan, así como una película para televisión sobre un conserje de Frito-Lay que afirma haber inventado los Flamin' Hot Cheetos, son algunas de las novedades en televisión, cine, música y juegos que llegarán a tus dispositivos.

Entre las ofertas que merecen tu tiempo, seleccionadas por los periodistas de entretenimiento de The Associated Press, se encuentran el estreno en streaming de "Avatar: la forma del agua" y la película "Stars on Mars", en la que famosos de la talla de Lance Armstrong y Ariel Winter son introducidos en una simulación de Marte y se les plantean una serie de retos para colonizar su versión del Planeta Rojo.

Películas

- Avatar: La forma del agua" llega por fin a las costas de streaming el miércoles. La secuela de ciencia ficción de James Cameron comenzará a emitirse en streaming en Disney+ y HBO Max tras convertirse en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en los cines. "La forma del agua" ha conseguido 2.320 millones de dólares en taquilla, solo por detrás de los 2 mil 900 millones de la "Avatar" original y los 2 mil 790 millones de "Vengadores: Endgame". En su crítica, la periodista cinematográfica de AP Lindsey Bahr calificó "La forma del agua" como "una experiencia cinematográfica verdaderamente deslumbrante que te hará flotar en un subidón de blockbuster."

- Nike, Tetris y Blackberry ya han pasado por la gran pantalla este año. Ahora le toca el turno a Cheetos. "Flamin' Hot", que se estrena el viernes 9 de junio en Hulu, trata sobre Richard Montañez, un conserje de Frito-Lay que afirma haber inventado los Cheetos Flamin' Hot, más picantes. Dirigida por Eva Longoria, la película se basa en las memorias de Montañez, "Flamin' Hot: The Incredible True Story of One Man's Rise from Janitor to Top Executive". Aunque algunos informes han puesto en duda la veracidad de sus afirmaciones, "Flamin' Hot" se atiene a la vieja máxima del cine: Imprime la leyenda de Frito.

- Mientras "Indiana Jones y el dial del destino" llega a los cines, Disney+ ofrece en streaming las cuatro películas anteriores de "Indiana Jones", además de la serie "Las aventuras del joven Indiana Jones". Desde el 31 de mayo, los abonados pueden ver "En busca del arca perdida", "Indiana Jones y el templo maldito", "Indiana Jones y la última cruzada" e "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal". Y, sí, "Raiders" sigue siendo la número 1.

Series

- Doce famosos, entre ellos el ex ciclista Lance Armstrong, Ariel Winter de "Modern Family" y Tom Schwartz de "Vanderpump Rules", son introducidos en una simulación de Marte y se les presentan una serie de retos para colonizar su versión del Planeta Rojo. William Shatner, el capitán Kirk de "Star Trek" y la persona de más edad que ha volado al espacio, ejerce de anfitrión desde el control de la misión. "Si necesitáis algo, lo que sea, estáis solos", dice Shatner en el tráiler. "Estrellas en Marte" se estrena el lunes en Fox.

- Never Have I Ever" de Netflix estrena su cuarta y última temporada el jueves. La serie está protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan en una historia de madurez sobre una adolescente de secundaria indioamericana que se enfrenta a la repentina muerte de su padre, sus primeros amores y deseos, la amistad y la identidad propia. Y lo que es mejor, está narrada por John McEnroe. En la cuarta temporada, la Devi de Ramakrishnan está en su último año de instituto y se prepara para ir a la universidad. La serie, co-creada por Mindy Kaling y Lang Fisher, es inteligente (como es marca de la casa de Kaling), está al día de la cultura pop, es divertida y conmovedora.