Para disfrutar en casa

Una serie de Hulu que mezcla géneros, "The Other Black Girl", ambientada en el mundo editorial, está entre las novedades en televisión y cine que llegarán a tu dispositivo más cercano.

PELÍCULAS

PUBLICIDAD

‘BARBIE’

Barbie llega por fin a la pequeña pantalla, dando al público de todo el mundo la libertad de cantar "I'm Just Ken" junto a Ryan Gosling sin avergonzarse. Pero tendrá un costo, al menos por un tiempo. El éxito de taquilla de Greta Gerwig se podrá comprar en video bajo demanda por 29.99 dólares a partir del martes.

A partir de mañana

Con costo

Por HBO Max

‘ELEMENTAL’

A diferencia de ‘Barbie’, la última propuesta de Disney y Pixar, ‘Elemental’, no incendió la conversación cultural ni la taquilla este verano. En un mercado vacío de ofertas significativas para los niños pequeños, "Elemental" se deslizó hasta los 480 millones de dólares en todo el mundo, pero si no pudo verla en los cines, estará en Disney + a partir del miércoles.

A partir del miércoles

Por Disney +

‘EL CONDE’

Y para algo completamente diferente, y definitivamente no para niños, Netflix tiene "El Conde" de Pablo Larraín que llega el viernes 15 de septiembre. El director de "Spencer" y "Jackie" vuelve a su país natal para hacer una sátira oscura sobre el dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años al que le gustaría morir. Con una fotografía del gran Ed Lachmann y una inteligente visión alegórica de la historia que se repite, "El Conde" es impresionante. Además, coincide con el 50 aniversario del golpe de estado que llevó a Pinochet al poder.

15 de septiembre

En Netflix

SERIES

‘THE MORNING SHOW’

La última vez que vimos a los personajes de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en "The Morning Show", se enfrentaban al COVID-19 en plena pandemia. La Alex Levy de Aniston incluso emitía desde su casa mientras estaba infectada por el virus. Para su tercera temporada, que se estrena el miércoles en Apple TV+, se ha producido un salto en el tiempo y ahora la cadena está cortejando una venta a un gigante tecnológico interpretado por Jon Hamm, cuya pasión es unirse a la carrera espacial. (¿Te suena?).

Estrena el miércoles

Apple TV+

‘BIENVENIDOS A WREXHAM’

Cuando Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron en Gales el Wrexham A.F.C., un pequeño club de fútbol venido a menos, quisieron documentar cómo el equipo y el pueblo se apoyan y se reflejan mutuamente, tanto en los buenos como en los malos momentos. El equipo y la ciudad han disfrutado de la atención internacional que ha suscitado "Bienvenidos a Wrexham", pero el equipo siguió teniendo problemas en la primera temporada. La segunda temporada, que se estrena el martes en FX, muestra cómo las cosas empiezan a encajar.

Estrena mañana

Por FX

‘THE OTHER BLACK GIRL’

-La nueva serie de Hulu "The Other Black Girl" está ambientada en el mundo editorial, donde Nella, asistente editorial, es la única chica negra de la oficina. Nella se siente aliviada y emocionada al conocer a su nueva compañera, Hazel-May, que también es negra, y espera tener una camarada, ya que ahora las dos son ejemplo de representación negra en su lugar de trabajo. Hazel-May, sin embargo, se asimila perfectamente, y Nella empieza a sentirse cada vez más al margen de quienes la rodean. Hazel le dice a Nella que es su aliada, pero sus acciones no lo reflejan. La serie, con su mezcla de sátira social y espeluznante, está basada en una novela homónima de Zakiya Dalila Harris, que también es productora ejecutiva y guionista del proyecto.

Estrena el miércoles

En Hulu