Para Adal Ramones su familia es el mejor regalo

Monterrey, México.- De Monterrey, Adal Ramones guarda los más hermosos recuerdos de su infancia, adolescencia y sus primeros pasos como actor.

Regresar a la ciudad siempre le representa al actor un cúmulo de emociones porque aquí echó raíces y aunque su carrera lo llevó a la Ciudad de México, aquí está su familia, sus hermanos, sobrinos y primos. Sus padres ya no están y, por ello, cada vez es más difícil regresar a su terruño.

Aunque a veces el trabajo también lo hace regresar a casa, como este viernes 15 y sábado 16 de diciembre que presentará el musical Un Cuento de Navidad en el Auditorio Pabellón M, donde interpreta al señor Scrooge, un viejo avaro y gruñón.

Por muchos años la familia Ramones tenía como tradición celebrar el Fin de Año y asistir el día 1 de enero al cine en pijama.

El año pasado Adal celebró la Navidad junto a sus hermanos y sus sobrinos en Monterrey, aunque reconoció que cada vez es más difícil programar una visita porque la familia de su esposa, Karla de la Mora, vive en Puebla.

"Ya no vengo tanto, lamentablemente los primos van creciendo, tienen compromisos con sus otras familias, además, ya no hay algunos de mis tíos mayores, murió mi tío Humberto, mi tío Jesús, murió mi papá, que son tres hermanos, y murió mi mamá. Ese imán tan grande que es la mamá por más que lo ha querido cubrir Claudia, mi hermana, pues es imposible cubrirlo tal cual lo hacía mamá", expresó el actor y conductor, de 62 años.

"Le agradezco a mi hermana que es la que nos dice: 'Vénganse, hagamos una carne asada'. El día del Padre celebramos con una albercada. Fue obra de mi hermana que logró juntarnos".

Contó que la casa donde creció con sus padres y sus hermanos, en la Colonia Primavera, al sur de Monterrey, se vendió al morir su madre.

"Es triste porque se van yendo los mayores de la familia, los que nos unen. Como que el pegamento deja de funcionar", dijo.

Tras su breve gira con el musical Un Cuento de Navidad, Adal planea pasar las fiestas decembrinas con la familia de su esposa en Puebla.

Papá entrón

El regiomontano es padre de cuatro hijos, Paola y Diego, de 22 y 12 años, respectivamente, de su matrimonio con Gaby Valencia; Cristóbal, de 4 años, y Cayetano de seis meses, que nacieron de su relación con Karla.

"Siempre quise tener muchos hijos, llevo cuatro nomás, pero me me parto en 10 para estar con ellos, cumplir con mi esposa y el trabajo. Paola tiene 22 años, antes de que se fuera a estudiar a Los Ángeles se salía de antro y yo pasaba por ella a las 2:30 de la mañana, no la dejaba más tarde. Cuando se quedaba conmigo, yo ya casado con Karla, Diego su hermano también estaba ahí en la casa y Cristóbal era bebé. Llegábamos y me decía Paola: 'Papá, tengo hambre', le hacía algo de cenar en la madrugada", compartió.

"Me empezaba a platicar quién le tiró la onda o qué amiga cortó con el novio, yo a las 3:30 le decía: 'Paola, a dormir, tengo que llevar al futbol a tu hermano'. Imagínate, llevaba a Diego a jugar a las 7 de la mañana, regresaba a la casa y Karla me decía: 'No me dejó dormir tu hijo, cuídame a Cristóbal para dormir un rato más'. Entonces yo tenía antro, futbol y cuidaba bebé".

A pesar de que es muy pesado, Adal reconoció que no quiere perderse ningún momento con sus hijos, así esté desvelado.

"Si algo tengo que agradecer en la vida es quién me tocó de pareja o quién la vida me dio porque Karla es la más entrona con sus hijos, es totalmente propositiva. Ha sido cansado, pero yo no le doy valor en la vida a un coche, a un reloj caro, a quedarte en los hoteles más caros, le doy valor a estar con la familia", afirmó.