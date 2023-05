Pagarán late night shows salarios a escritores

Nueva York —Después de que los programas nocturnos de Estados Unidos fueran los primeros afectados por la huelga del Gremio de Guionistas de Estados Unidos (WGA), ahora han comentado que el personal que trabaja en lo programas Jimmy Kimmel Live!, Late Show with Stephen Colbert, Tonight Show starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers que están creando plan para que se le pueda pagar al personal a pesar de que ahorita no estén trabajando.

Según un reporte del medio Deadline también los trabajadores tendrán seguro médico hasta finales de septiembre, pues los presentadores como Seth Meyers y Jiimmy Fallon apoyan que su personal alce la voz.

PUBLICIDAD

"Me encanta escribir para la televisión. Me encanta escribir este programa. Me encanta que lleguemos con una idea de lo que queremos hacer todos los días y trabajemos en ello toda la tarde. Nadie tiene derecho a un trabajo en el mundo del espectáculo. Pero para aquellas personas que tienen un trabajo, tienen derecho a una compensación justa. Tienen derecho a ganarse la vida. Creo que es una demanda muy razonable que está siendo establecida por el gremio. Y apoyo esas demandas", dijo Meyers.

La huelga de guionistas llegó el lunes después de que no llegaran a un acuerdo entre las productoras y los escritores, pues los guionistas consideran que su trabajo está siendo devaluado.

Ellos están pidiendo una mejor compensación por su trabajo ante las condiciones cambiantes de la industria del cine y la televisión que ponen en riesgo cerca de 822 mil empleos directos debido a la llegada de las plataformas streaming que han llegado a cambiar la industria cinematográfica.

La disputa laboral podría tener ramificaciones en cine y televisión dependiendo de cuánto dure la huelga, y llega en un momento en el que los servicios de streaming enfrentan cada vez más presión de los inversionistas para obtener ganancias.

El tema en disputa es cómo se compensa a los guionistas en una industria en la que el streaming ha cambiado las reglas de la economía de Hollywood.

Los guionistas dicen que no se les paga lo suficiente, las salas de escritores de televisión se han reducido demasiado y el antiguo cálculo de cómo se pagan las regalías debe rediseñarse.

"La supervivencia de nuestra profesión está en juego", ha dicho el sindicato.

El streaming ha multiplicado la cantidad de series y películas que se hacen anualmente, lo que significa más puestos de trabajo para los guionistas. Pero los miembros del WGA dicen que ganan mucho menos y trabajan en condiciones más tensas. Los productores de las series de streaming reciben solo el 46% de la paga que reciben los productores de series para televisión abierta, afirma el WGA. El contenido está en auge, pero la paga ha bajado.

Muchos estudios y productoras están recortando gastos. The Walt Disney Co. eliminará 7mil puestos de trabajo. Warner Bros. Discovery reducirán costos para disminuir su deuda. Netflix ha comenzado a destinar menos fondos para crecimiento.

Cuando los guionistas de Hollywood se han ido a huelga, a menudo ha sido por mucho tiempo.

El efecto más inmediato de la huelga que los espectadores probablemente notarán será en los programas nocturnos y en "Saturday Night Live". Se espera que todos se frenen inmediatamente. Durante la huelga de 2007, los presentadores nocturnos terminaron por volver al aire improvisando material.

Las series y películas con guion tardarán más en verse afectadas. Pero si la huelga persiste durante el verano, las fechas de estreno de otoño podrían cambiar. Y mientras tanto, no tener escritores disponibles para reescribir puede tener un efecto dramático en la calidad. La película de James Bond "Quantum of Solace" fue una de las muchas películas que se apresuraron a producir durante la huelga de 2007-2008 con lo que Daniel Craig llamó "el esqueleto básico de un guion".

Las series extranjeras también podrían llenar parte del vacío.

"Tenemos una gran base de próximos programas y películas de todo el mundo", dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en una llamada sobre las ganancias de la compañía en abril.

Está por verse cuán dolorosa es esta huelga. Pero a partir del lunes por la noche, las computadoras portátiles se apagaron en todo Hollywood.

"Lápices abajo", dijo el productor y cocreador de "Halt and Catch Fire" Christopher Cantwell en Twitter poco después del anuncio de la huelga.