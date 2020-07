Padre de Meghan Markle le pide que deje de lloriquear

Reforma

Ciudad de México— Thomas Markle, el padre de la Duquesa Meghan Markle, le pidió a su hija y a su yerno, el Príncipe Enrique, que dejen de quejarse y lloriquear cuando hay mucho sufrimiento real en el mundo.

"Este es el peor tiempo del mundo para que ellos se la pasen quejándose y lloriqueando por nada, porque la gente de todo el mundo está sufriendo debido a la pandemia del coronavirus", indicó el hombre a The Sun.

"Amo a mi hija, pero realmente no aprecio en qué se ha convertido ahora".

Las declaraciones del padre de la ex estrella de Suits surgieron tras la publicación del libro Finding Freedom, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, quienes se ha jactado de tener estrechos vínculos con la Duquesa.

El texto, que contiene anécdotas íntimas que sólo la pareja o sus amigos más cercanos sabrían, también contiene una afirmación de que Meghan supuestamente rechazó la oferta de la familia real para ayudar a Thomas a protegerlo, quien se dijo angustiado tras leer esto.

"El hecho de que la realeza los aconsejó a que me ayudaran y que ellos se negaran a hacerlo es una noticia increíble", indicó el hombre desde su hogar en Rosarito, México.

No obstante, el libro también afirma que Meghan le mandó varios mensajes de texto a su padre, rogándole que acudiera a su boda, pero no recibió respuesta, ni siquiera la noche antes de casarse con el Príncipe Enrique; Thomas no pudo acudir al evento por un ataque cardiaco severo.

En el escrito también se afirma que la Duquesa aún está furiosa con su progenitor por mentir sobre las fotos previas a la boda que él consiguió gracias a un paparazzi, sobre lo cual Thomas indicó que más bien fue ella quien consiguió al fotógrafo.

"Aparentemente, Meghan ha hecho tratos con los paparazzi. Ella lo planeó todo", indicó el padre de Meghan.