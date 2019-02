Otro mexicano con la mira en el Oscar

Ciudad de México–Tras el huracán ‘Roma’, México ya tiene candidatos para los premios Oscar de 2020: el fotógrafo Rodrigo Prieto y el productor Gastón Pavlovich.

Durante la transmisión en Estados Unidos de los premios de la Academia, Netflix lanzó un adelanto de ‘The Irishman’, su nuevo as, en el que colaboran los mexicanos.

“Netflix quiere establecerse como estudio de cine más que legítimo, que año con año compita en los Oscar. Con The Irishman se juega su Oscar del año que viene”, dijo Pavlovich en entrevista telefónica.

Dirigido por el veterano Martin Scorsese, el proyecto es estelarizado por los míticos Al Pacino y Robert de Niro.

“Ojalá que el próximo año (en el Oscar) consideren a Rodrigo en Fotografía. Fin duda se va a impulsar a Pacino o De Niro y quizás alguno de los actores de reparto.

“En mi caso... la Academia tiene un límite de productores a postular. Aquí somos cinco, incluido Netflix, así que habrá que ver”, dijo Pavlovich en entrevista telefónica.

El largometraje, regreso de Scorsese al cine de gánsteres, presenta a De Niro como el irlandés Frank Sheeran, sicario de la mafia relacionado con el asesinato del sindicalista Jimmy Hoffa (Pacino).

Se trata apenas del tercer filme en el que los íconos hollywoodenses coinciden en pantalla: ‘Fuego contra Fuego’ (1995) y ‘Frente a Frente’ (2008) son los otros.

En el elenco también se cuentan íconos como Harvey Keitel y Joe Pesci, quien salió del retiro para volver a colaborar con Scorsese.

Luego del estreno tanto en la plataforma de streaming como en salas de todo el mundo, Pavlovich estima que The Irishman tenga un lanzamiento similar, en otoño.

“Intentaremos buscar algún festival antes del estreno, Cannes o Venecia”, adelantó el productor.

Con un presupuesto de unos 125 millones de dólares, el filme ha tenido una postproducción más tardada que lo normal.

Entendible, si se toma en cuenta que en pantalla aparecerán durante varios minutos versiones de De Niro y Pacino rejuvenecidas.

“Es la primera vez que Scorsese trabaja con esta tecnología. No permite que en la post trabaje nadie más que él y su editora de cabecera, Thelma Schoonmaker”.

Pavlovich y el realizador de ‘Taxi Driver’ y ‘Toro Salvaje’ hicieron mancuerna por vez primera en el drama religioso Silencio, que fue nominada hace dos años en Fotografía por el trabajo de Prieto.

Rodrigo, por su parte, se ganó la confianza de Scorsese en 2013 con ‘El Lobo de Wall Street’.