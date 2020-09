Otro año sin estrenos

The Washington Post

Los Angeles– Disney reformó masivamente su calendario de estrenos, retrasando los más importantes hasta entrado el próximo año; una señal de que esta enorme empresa de entretenimiento ha decidido que habrá poco movimiento en este negocio en Estados Unidos mientras la pandemia del coronavirus siga sin ser frenada.

Las noticias son devastadoras para los cines, que deberán pasar más de un año sin el estreno de una nueva película importante de Disney.

El estudio, que es el impulsor de un gran porcentaje de asistencia a los cines de todo el mundo, está posponiendo sus películas más importantes hasta por lo menos el mes de mayo y otros hasta diciembre del 2021.

“West Side Story”, la versión de Steven Spielberg del icónico musical que había sido una de las películas más esperadas para la temporada navideña, fue aplazada todo un año, de este mes de diciembre, a diciembre del 2021.

Mientras que “Eternals”, la cinta de Chloe Zhao sobre la competencia del alien inmortal de la franquicia Marvel, llegará a los cines hasta noviembre del 2021, un año completo después de su fecha inicial de estreno.

Estos tres movimientos son indicativo de un cambio considerable relacionado con la pandemia: la pérdida de todo un año en el calendario de estrenos de Hollywood. Cada película había sido programada para un mes en particular del 2020, pero ahora se estrenarán en el mismo mes pero del 2021.

Retorno en cámara lenta

Los retrasos representan una formalización de lo que muchos expertos temían y pronosticaron en las últimas semanas: que los estadounidenses no tienen ninguna prisa por regresar a los cines, por lo que Disney y otros estudios importantes no están convencidos de poder cambiar su manera de pensar.

Estas medidas ocurren mientras el Covid-19 sigue mostrando una renovada fortaleza en muchas regiones de Estados Unidos. Por lo menos 27 estados han mostrado un incremento en el promedio de siete días de nuevos casos confirmados, de acuerdo con información analizada por The Washington Post.

Disney no ha movido ninguna de sus películas a la plataforma Disney Plus, como lo hizo con “Mulan”, que fue retrasada en Estados Unidos y la mayor parte del oeste de Europa hace varias semanas. La empresa no ha dado a conocer las cifras de las compras digitales de esa cinta.

La mayoría de las películas de la franquicia no pueden ser consideradas tan sólo por su estreno digital, y aunque algunas voces en Hollywood han hecho un llamado para hacer un ajuste al modelo de negocio, tomando en cuenta los desafíos a largo plazo para los cines en la Era del Covid, no van a hacerlo con las películas que ya se hicieron con el modelo antiguo.

Por ahora, los estudios parecen estar contentos con tratar de esperar a que desaparezca el virus, aunque por un tiempo más largo del que inicialmente esperaban. Dos películas significativas de Disney siguen programadas para los próximos seis meses.

“Death on the Nile”, que es la adaptación más reciente de Agatha Christie de su subsidiaria 20th Century, fue aplazada de octubre a la semana antes de Navidad. Y “The King’s Man”, una secuela de comedia de espías de 20th Century que anteriormente había sido aplazada de septiembre a febrero, se estrenará en ese mes.

Aunque ambas podrían ser fácilmente movidas si los estadounidenses y ciudadanos de otros países siguen rehusándose a regresar a los cines, o si los cines de muchas ciudades siguen cerrados. Disney no ha tomado una decisión sobre “Soul”, la cinta de Pixar del director de “Up”, Pete Doctor, que está programada.

De las películas más importantes que siguen programadas para el mes de noviembre está “No Time to Die”, que es la fecha más reciente para la serie de cintas de James Bond. El estreno de esta película de MGM/Universal sigue siendo para el 20 de noviembre, aunque muchos expertos creen que es demasiado pronto para ser movida a otra fecha.

Otros estudios, tales como Paramount, han movido anteriormente muchas de sus películas del 2020. El que los estadounidenses se rehúsen a regresar a los cines quedó de manifiesto a principios de este mes cuando Warner Bros. estrenó “Tenet”, la nueva aventura de acción de Christopher Nolan, en los cines que están abiertos en varias ciudades.

A la película le ha ido bien internacionalmente, recaudando 215 millones de dólares desde que se estrenó hace un mes. Sin embargo, sólo obtuvo 36 millones de dólares durante tres fines de semana en Estados Unidos, una suma excesivamente modesta para una productora de películas que usualmente obtiene muchas veces esa cantidad. Otros estudios han estado observando cuidadosamente, rechazando la señal de que es seguro estrenar películas en el 2020.

Sin embargo, con esos resultados, el estudio más grande ha respondido retrasando sus planes.