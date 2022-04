¡Órale! Al cine

El empresario automotriz Charlie Clark, especializado en la venta de autos de la marca Nissan e Infiniti, anunció el estreno de su primer largometraje cómico y de acción ‘Green Ghost and The Masters of the Stone’, a proyectarse el próximo 29 de abril en 108 cines ubicados en el estado de Texas.

Basada en la “historia no contada del Apocalipsis Maya” y compartiendo créditos con los actores Danny Trejo y Kuno Becker, Clark presentará al público texano una aventura en la que privan una serie de valores para salvar al mundo de un ataque azteca.

“La verdad fue un gran proyecto, un gran viaje y me siento emocionado de que ya vaya a salir en los cines”, dijo el ahora actor de cine Charlie Clark al promocionar su primera película, en la que interpreta a un antihéroe gringo que se integra a un grupo secreto de superhéroes mexicanos.

De acuerdo con el protagonista del filme independiente rodado en Texas –en la frontera y fuera de la ciudad de Austin–, “fue inspirada por mi nana y dedicada a mi nana y también afuera de ella dedicada a mi familia mexicana en general”, asentó Clark.

La película, dirigida por el director de cine Michael Olmos y que constituye un acto de gratitud a la comunidad mexicana, que lo ha apoyado desde el nacimiento de su empresa en McAllen, Texas, rinde homenaje además a sus clientes fronterizos.

“Cuando fui a la calle a poner mi propio negocio fue muy difícil, pero con mi nana a mi lado me ayudó a salir adelante”, dijo luego de recordar las palabras de su niñera: “Charlie, tú le diste la espalda a tu familia gringa, ahora ellos, los gringos, no te van a apoyar. Tú ahora dependerás de mi gente, ten fe en mi gente y vas a ver que todo va a salir bien”.

Dijo que al igual que ese reto que tuvo como empresario enfrentó éste con éxito, aunque también no fue nada fácil a pesar de que ya había producido su propio programa en televisión hablando puro español, en canales de filiales de Telemundo y Televisa, en su ciudad natal.

Duro entrenamiento

Explicó que para la realización de la cinta, dirigida por cineastas de primer nivel, tuvo que prepararse y viajar a Inglaterra para ser entrenado en artes marciales y de esta manera enfrentar a sus adversarios, unos guerreros infiltrados de origen mexicano.

Explicó que en la trama se unió al grupo secreto de superhéroes mexicanos, conocido como La Triada de la Luz, quienes se ven obligados por el destino a incluirlo para unirse a la lucha por salvar a la humanidad, dijo quien en la vida real es cinta negra en judo y cinta azul en Jiu jitsu.

A proteger el mundo

En su personaje de enmascarado de lucha libre descubre que tiene superpoderes al afrontar a un grupo de asaltantes desconocidos que buscaba una esmeralda de otro mundo; es también cuando se entera que forma parte de esa triada de luz secreta con su amigo de la infancia, Marco (Kuno Becker) y la hermana de éste, Karina (Sofía Pernas), y dirigida por La Nana, interpretada por la tejana Renne Victor, la voz de la abuela en la película ‘Coco’.

Manifestó que juntos fueron elegidos para proteger a la humanidad de Drake (Marko Zaror), la encarnación del apocalipsis maya, y a medida que se abre una puerta estelar en una pirámide mexicana.

Agregó que Drake busca el poder para destruir a la humanidad, y es cuando Charlie, vinculado al poder de la esmeralda, es el único que puede detenerlo. Charlie debe aprovechar su fuerza física y mística para salvar a la humanidad e ir de gringo a Green Ghost, explicó el protagonista.

“La verdad Green Ghost es una broma, de ‘grin-go’…”, expuso al recordar sus memorias de infancia en la casa de su nana y de cuando jugando con su perro le decían: ‘ya métete, Charlie, tengo tus tacos de papa con huevo listo’ y luego yo comiendo mis papas con huevo y viendo el ‘Chapulín Colorado’, el ‘Chavo del 8’ y ‘El Santo’”.

Mexicano por dentro

“Yo quería dejar evidencia dentro de la película que no es nada más hablar en español sino entender la cultura y exponer como una metáfora al decir: yo soy un gringo afuera pero un mexicano adentro, es como… tengo mi alma mexicana pero gringo disfrazado como un superhéroe, pero no como tal sino como un anti-héroe…’’

En su película, con duración de 95 minutos y clasificación PG-13, enfatizó que quiso burlarse de eso como los mexicanos se burlan siempre del superhéroe. “Yo quise hacer lo mismo porque tengo una cara de gringo que cuando habló en español la gente se sorprende…”.

Sin embargo, dijo que aunque la película resalta la importancia de la familia, no es propiamente la de una familia tradicional, que explica dónde naciste o de quién naciste, sino quien te cuide, “como mi nana me cuidada”.