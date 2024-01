'Oppenheimer': una reacción en cadena en los Critics' Choice

Los Ángeles.- De la dupla "Barbenheimer", la película de la muñeca fue la que más brilló en taquilla, mientras que Oppenheimer se ha visto favorecida en las premiaciones, como ocurrió en los Globos de Oro la semana pasada, y la noche de este domingo en la edición 29 de los Critics' Choice Awards, donde fue la gran ganadora.

El filme de Christopher Nolan se llevó ocho premios, incluidos Película, Director, Actor de Reparto (Robert Downey Jr.) y Fotografía (categoría donde el mexicano Rodrigo Prieto tenía dos nominaciones por su trabajo en Barbie y Los Asesinos de la Luna).

Para sorpresa de muchos, el protagonista del filme, Cillian Murphy, no fue elegido como Mejor Actor, sino Paul Giamatti por Los Que Se Quedan.

Emma Stone, quien ganó como Actriz por Pobres Criaturas, agradeció el reconocimiento, aunque acotó que su nueva cinta le ha enseñado que las críticas no deben importarle.

Barbie encabezó las nominaciones, con 18, pero sólo se llevó seis estatuillas, entre ellas Comedia, Guion Original y Canción.

Como lo indicó la cara de Ryan Gosling, ello también fue sorpresivo, ya que el galardón no fue para las interpretaciones de Billie Eilish o Dua Lipa, sino para su "I'm Just Ken".

Para ahorrar tiempo, varios premios no fueron televisados, pero la conductora, Chelsea Handler, se portó rebelde y llamó de improviso a Greta Gerwig y Margot Robbie para celebrar el de Comedia.

Harrison Ford protagonizó uno de los momentos más emotivos al recibir un galardón a la trayectoria, y en su discurso agradeció a su esposa, Calista Flockhart, por apoyarlo siempre que lo necesita, algo que, dijo, ocurre frecuentemente.

"Estoy aquí por una combinación de suerte y el trabajo de directores, escritores y cineastas maravillosos. Me siento enormemente afortunado", celebró el protagonista de franquicias como Star Wars e Indiana Jones.

La entrega al premio SeeHer reflejó la diversidad, pues fue recibido por America Ferrera, coprotagonista de Barbie y única actriz latina que ha ganado un Emmy en la categoría Actriz Principal en Comedia.

Ferrera se describió como una niña hondureña-estadounidense enamorada de la actuación y quien quería dejar un legado narrativo, pero que no se veía reflejada en pantalla.

"Todos somos dignos de ser vistos. Negros, morenos, indígenas, asiáticos, trans, discapacitados, cualquier tipo de cuerpo, cualquier género, todos somos dignos de que nuestras vidas se reflejen de manera rica y auténtica", expresó durante su discurso.

En las categorías televisivas, The Bear y Beef empataron con cuatro premios cada una, mientras que Succession, como drama, ganó tres.

CINE

Mejor Película

Oppenheimer

Dirección

Christopher Nolan - Oppenheimer

Actor

Paul Giamatti - Los que se Quedan

Actriz

Emma Stone - Pobres Criaturas

Actor de Reparto

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Actriz de Reparto

Da'Vine Joy Randolph - Los que se Quedan

Actor/Actriz Juvenil

Dominic Sessa - Los que se Quedan

Elenco

Oppenheimer

Mejor Guión Adaptado

Cord Jefferson - American Fiction

Mejor Guión Original

Greta Gerwig & Noah Baumbach - Barbie

Fotografía

Hoyte van Hoytema - Oppenheimer

Diseño de Producción

Barbie

Edición

Oppenheimer

Diseño de Vestuario

Barbie

Maquillaje y Peinado

Barbie

Efectos Visuales

Oppenheimer

Mejor Comedia

Barbie

Película Animada

Spider-Man: A Través del Spider-Verso

Película Extranjera

Anatomía de una Caída

Canción Original

"I'm Just Ken" - Barbie

Música original

Oppenheimer

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

Succession

Actor en una serie de drama

Kieran Culkin - Succession

Actriz en una serie de drama

Sarah Snook - Succession

Actor de reparto en una serie de drama

Billy Crudup - The Morning Show

Actriz de reparto en una serie de drama

Elizabeth Debicki - The Crown

Mejor serie de comediaThe Bear

Actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White - The Bear

Actriz en una serie de comedia

Ayo Edebiri - The Bear

Actor de reparto en una serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Actriz de reparto en una serie de comedia

Meryl Streep - Only Murders in the Building

Mejor serie limitada

Beef

Película para televisión

Quiz Lady

Actor en serie limitada o película para televisión

Steven Yeun - Beef

Actriz en serie limitada o película para televisión

Ali Wong - Beef

Actor de reparto en serie limitada o película para televisión

Jonathan Bailey - Fellow Travelers

Actriz de reparto en serie limitada o película para televisión

Maria Bello - Beef

Serie en lengua no inglesa

Lupin

Serie animada

Scott Pilgrim Takes Off

Talk Show

Last Week Tonight with John Oliver

Especial de comedia

John Mulaney: Baby J