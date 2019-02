Operan de urgencia a líder de Journey

Ciudad de México— El guitarrista de Journey, Neal Schon, prendió las armas entre los fanáticos de la agrupación estadounidense.

El músico pasó momentos de angustia durante el fin de semana, ya que debió someterse a una cirugía de emergencia.

"Tuve que ir a que me extirparan una muy inflamada e infectada vesícula biliar. Pensaba que eran parásitos", contó el guitarrista, quien admitió que sumaba al menos tres años sintiéndose mal.

"Me siento mejor que nunca. Amigos, los veré muy pronto", escribió Schon, quien en breve se embarcará en el tour Journey Through Time.