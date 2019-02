Ofrecen millonada a Ariana Grande por tatuaje

Atlanta— Ariana Grande recibió una oferta por 1.5 millones de parte de la compañía LaserAway para que le removieran un tatuaje escrito en japonés, según reportó People.

La intérprete se realizó un tatuaje que debía decir "7 rings", pero sus fanáticos le dijeron que la frase estaba mal escrita y que en realidad decía "pequeña parrilla de carbón".

El representante de la cantante desmintió la oferta, pues dijo que no recibieron ningún documento.

Grande lanzó su propia oferta en Twitter, en la que ofreció un millón de dólares a todos para que se volvieran locos.

Posteriormente, la intérprete defendió su tatuaje de todas las críticas.

"¿Saben cuántas personas cometen este error y no les importa porque les gusta cómo se ve? Me importa muchísimo, ¿qué quieres que diga o haga? De verdad", fue una de las respuestas de la intérprete.