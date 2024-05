Ofrece disculpas OpenAI a Scarlett Johansson

El director de OpenAI, Sam Altman, extendió una disculpa a Scarlett Johansson después de que la actriz expresara su sorpresa por una nueva voz sintética presentada por el fabricante de ChatGPT.

La voz en cuestión, llamada “Sky”, fue presentada durante el lanzamiento de la tecnología de inteligencia artificial GPT-4o y se asemeja notablemente al personaje de IA interpretado por Johansson en la película “Her”.

Aunque OpenAI aseguró que la voz no estaba basada en la actriz, la similitud generó controversia.

Altman aclaró que “Sky” no pretendía ser una imitación de Johansson y que habían seleccionado al actor de doblaje antes de contactarla.

Ante la indignación de la actriz, la voz de “Sky” fue retirada como muestra de respeto hacia ella.

“Cuando escuché el demo lanzado, me sorprendió, me enojó y no pude creer que el sr. Altman buscara una voz que sonaba tan inquietantemente similar a la mía que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia”, dijo Johansson.

Dijo que OpenAI accedió “a regañadientes” a eliminar la voz de Sky después de que contrató a abogados que escribieron cartas a Altman preguntando sobre el proceso por el cual la compañía creó la voz.