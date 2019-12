Ofrece disculpa a director de CCPN

La presentadora mexicana Rebecca De Alba ofreció en sus historias de Instagram una disculpa al director del Centro Cultural Paso del Norte, Carlos Puente, a quien acusó con su equipo de trabajo como responsable de la desaparición de un anillo que le hurtaron el pasado 2 de diciembre en el Centro Cultural Paso del Norte, durante la segunda función de Los mandamientos de una mujer chingona.

“Tuve una llamada con el Director del Centro Cultural quien me comenta que tiene ya los videos de lo ocurrido y quien amablemente me los hará llegar el día de mañana a mi oficina . Y digo amablemente , porque él no tiene obligación alguna de facilitarme dichos videos ya que no hay una denuncia de por medio”. Mencionó para El Diario vía correo electrónico.

“Le ofrecí una disculpa ya que me adelanté en decir que lo hacía responsable tanto a él como a quienes trabajan en el Centro Cultural por el extravío de mi anillo y esto sucedió a raíz de que yo no sabía hasta ese momento , que la seguridad y otros servicios para el área de camerinos son externos al recinto y se contratan de forma independiente”,

De acuerdo con la actriz será un experto quien analizará los videos para llegar a una conclusión.

“En el video o videos aparecen las personas que entraron a mi camerino cuando yo me encontraba en el escenario en el cierre del espectáculo de la segunda función Los Mandamientos de una mujer Chingona. No hay duda, ahí aparece el ladrón del anillo de la rana, una pieza de mi bisabuela que tenía la alegría de guardar yo por voluntad suya y el cual no tienen valor económico alguno” .

Mátalas Callando, Empresa que lleva la gira , ha ofrecido 5 mil pesos a la persona que devuelva el anillo .

“Espero que mi bisabuela esté de regreso pronto . Soy desapegada de las cosas materiales pero un robo no puede pasar inadvertido , es por eso que es importante para mi que este asunto se esclarezca” .