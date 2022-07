Odisea cósmica

Romance y aventura en un ambiente por demás ochentero son los elementos que concentra ‘Thor: amor y trueno’, a estrenarse hoy en salas de todo el país.

La más reciente cinta del hijo de Odín trae de vuelta a Chris Hemsworth como protagonista e incluye el regreso de Natalie Portman a la saga que suma con esta ya cuatro producciones.

Además de ser cuarta entrega de la tetralogía de Thor, la película es la vigésima novena del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que se encuentra en el desarrollo de su Fase Cuatro.

Para quienes esto sea un poco complicado de entender, solo hay que saber que la disparatada aventura que viene a inyectar frescura a la interminable serie de historias nacidas de cómics de superhéroes, pondrá en acción al dios nórdico del trueno para combatir a Gorr, el Carnicero de los Dioses.

El regreso del vikingo espacial

Al igual que en ‘Thor: Ragnarok’, el actor, director y guionista neozelandés Taika Waititi se encargó de dirigir esta secuela producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures.

En el reparto, además de los estelares Hemsworth y Portman, están Christian Bale como Gorr, Tessa Thompson como Valkyrie, Jaimie Alexander como Sif y el mismo Taika Waititi en el papel de Korg, además de Russell Crowe y los Guardianes de la Galaxia.

La anécdota que se desarrolla a partir del guion que escribió el director junto a Jennifer Kaytin Robinson, ubica de inicio a Thor en el retiro, intentando encontrar la paz interior, pero la presencia del Dios Carnicero hará que el superhéroe del martillo vuelva acompañado de Mighty Thor y otros secuaces.

Para esta cuarta entrega, Waititi quería diferenciar Love and Thunder de Ragnarok, haciendo una película romántica y de aventura inspirada en la década de los años ochenta, como se percibe en el tráiler, en donde se escucha ‘Sweet Child o’ Mine’ de Guns N’ Roses, o en el arte promocional.

Tras haberse filmado de enero a junio de 2021 en Sídney, Australia, ‘Thor: amor y trueno’ se estrenó el pasado 23 de junio en el Capitan Theatre de Hollywood y su llegada a la pantalla grande en todo México es a partir de hoy.

Sinopsis

Después de los eventos de Avengers: Endgame (2019), Thor intenta encontrar la paz interior, pero termina interrumpiendo su retiro para reclutar a Valkyrie, a Korg y a su ex novia Jane Foster -quien se ha convertido en Mighty Thor-, para evitar que Gorr el Carnicero de Dioses elimine a todos los dioses.

Juntos se embarcan en una aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Thor, hijo de Odín

El personaje inspirado en la deidad nórdica del mismo nombre fue retratado por primera vez en acción en vivo por Eric Allan Kramer, en la película de televisión ‘The Incredible Hulk Returns’ (1988).

Después de Kramer, Chris Hemsworth se encargó de interpretar a Thor Odinson en las películas de Marvel: ‘Thor’ (2011), ‘The Avengers’ (2012), ‘Thor: The Dark World’ (2013), ‘Avengers: Age of Ultron’ (2015), ‘Doctor Strange’ (2016) -en un cameo-, ‘Thor: Ragnarok’ (2017), ‘Avengers: Infinity War’ (2018), ‘Avengers: Endgame’ (2019), ‘Loki’ (2021) -en un cameo de la serie de Disney+, ¿Qué pasaría si...? (2021) y ‘Thor: Love and Thunder’ (2022).