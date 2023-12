Oda a la belleza diversa

La modelo Naomi Campbell, los actores Idris Elba y Angela Bassett o las escritoras Margot Lee Shetterly y Amanda Gorman son algunos de los protagonistas del icónico almanaque que por primera vez ha contado con un fotógrafo africano. Su objetivo es inspirar a las futuras generaciones del continente.

Un calendario, por definición, sirve para medir el paso del tiempo, pero el que Pirelli ha lanzado para 2024 pretende romperlo. “Este proyecto no tiene un gran respeto al tiempo; va contra él”, asegura Prince Gyasi, el fotógrafo ghanés de 28 años que ha sido elegido para retratar la 50ª edición del icónico almanaque de la compañía de neumáticos. Es uno de los artistas más jóvenes en firmarlo, y el primero de origen africano. “Empecé a mirar más allá de mi propio mundo, ignorando cualquier techo u obstáculo, fijándome directamente en el cielo. Vi a artistas y líderes. Estas personas me enseñaron no solo a soñar con un estilo de vida distinto, sino a hacerlo realidad”, manifestaba durante la presentación del calendario, al que, en contra de su propósito primigenio, ha bautizado como Timeless (eterno, en castellano).

No hay quinto malo para Naomi Campbell

La pasada edición del almanaque, firmada por la australiana Emma Summerton, estuvo íntegramente protagonizada por modelos, como Bella Hadid, Cara Delevingne o Emily Ratajkowski. Ahora solo hay una, Naomi Campbell, que a sus 53 años esta ha sido la quinta vez que aparece en la obra también conocida como The Cal.

El resto son esos “artistas y líderes” ―todos negros, la tercera vez que ocurre después de los calendarios de Tim Walker, en 2018, y el de 1987, cuando Terence Donovan creó un calendario exclusivamente con modelos negras entre las que incluyó a una Naomi Campbell de 16 años― que han inspirado a Gyasi a lo largo de su vida.

Desde reyes hasta artistas

Por el set, repartido entre Londres y el Ghana natal del artista, han pasado desde el rey de Ashanti (Ghana), Otumfuo Osei Tutu II, hasta estrellas del cine como Idris Elba y Angela Bassett o escritoras de la talla de Margot Lee Shetterly y Amanda Gorman.

El color es clave en el trabajo del ghanés. Las páginas del calendario de 2024, entre las que se niega, entre risas, a confesar cuál es su favorita ―“¡No puedo hacer eso!”―, están plagadas de azules eléctricos, potentes tonos rojizos y amarillos chillones.

Prince Gyasi es el último de los 39 artistas que han creado un calendario Pirelli en sus 60 años de historia. Antes de él apuntaron tras el objetivo de la cámara reconocidos fotógrafos como Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Steve McCurry o Richard Avedon.