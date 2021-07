Oasis en la frontera

Una de las tradiciones más arraigadas en las familias de la región es pasar fines de semana llenos de diversión en Wet N' Wild Waterworld.

Luego de un año difícil en el que el parque tuvo que cerrar sus puertas debido a la pandemia, ahora el lugar está abierto para que chicos y grandes disfruten de las atracciones acuáticas más emocionantes y de las áreas verdes.

La oportunidad de pasarlo genial en este parque se extenderá hasta el 26 de septiembre, únicamente en fines de semana, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde.

Boletos individuales y pases de temporada están disponibles en línea a través de www.wetwild.com

¡Al agua!

Las atracciones del parque están diseñadas para dar gusto a todos, desde emocionantes paseos como el Zele Scream hasta áreas especiales para los más pequeños como el Palaxsha Sprayground y Atlantis Adventure.

Otros paseos que son los predilectos de muchos visitantes son Little Rio Grande, Wild Island Wave Pool, Jaguar Falls, Raging Rapids y ahora la nueva atracción: The Condor´s Secret.

Además de sus atracciones acuáticas, Wet N’ Wild también ofrece los mejores picnics de la zona, con amplias áreas en las que más de 200 árboles dan buenas sombras y mesas para que la familia disfrute en grande.

Los visitantes pueden traer su propia comida y bebida, sin costo extra, algo que difícilmente encontrará en otros parques, y así disponerse a preparar deliciosas carnes asadas, ya sea que lleven su asador de tanque o renten alguno de los asadores que hay en el lugar.

En caso de no tener ganas de cocinar, no hay problema. Dentro del parque está el restaurante The Ribbit Cafe, que ofrece las delicias que siempre se antojan en un día al aire libre, como chili cheese fries, hamburguesas, hot dogs, nachos, elotes en vaso, fruta con chamoy y por supuesto, el famoso funnel cake.

En favor de la comunidad

El crecimiento de sus atracciones y los servicios que brinda el parque no son su único éxito. La empresa se ha distinguido también por acciones en favor de la comunidad.

"La expansión no se trata solo de agregar nuevos paseos y atracciones", dice Chandra Edwards, presidenta de Wet N' Wild.

"También se trata de aumentar nuestros esfuerzos para servir a nuestra comunidad y usar empresas y proveedores locales tanto como sea posible".

Durante más de 25 años, el parque ha donado más de 200 boletos y un área reservada a Candlelighters of El Paso para su fiesta anual, a la que asisten niños con cáncer y sus familiares.

Anualmente, el parque dona más de 2 mil entradas a escuelas y asociaciones benéficas del área.

El oasis de Anthony

Wet N’ Wild abrió sus puertas por primera vez en 1979 por el paseño Berry H. Edwards, cuando su hijo le sugirió que construyera un tobogán acuático en el campo en el que se sitúa el parque.

Berry instaló dos toboganes y así nació el negocio familiar que se ha expandido a más de 25 atracciones.

Wet N’ Wild

8804 S Dessert Blvd.

Mayores de 4 años: 28.99 dólares

De 1 a 3 años: 4.99 dólares

Estacionamiento: 2 dólares