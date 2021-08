Nunca volverás palomo

A manera de homenaje a su persona, a sus canciones y al amor que le profesó al pueblo de México, la soprano Bárbara Padilla y el Mariachi Canto a mi Tierra de la UACJ grabaron un video con un popurrí de canciones de Juan Gabriel.

La filmación se realizó la noche del pasado miércoles en la icónica casa de la avenida 16 de Septiembre y será transmitido por redes sociales justo hoy que se conmemora el quinto aniversario luctuoso del Divo de Juárez.

Anterior a esto, la cantante jalisciense y los músicos se instalaron en un estudio a grabar los temas ‘La muerte del palomo’, ‘Amor eterno’ y ‘Ya lo sé que tú te vas’.

Bárbara Padilla y el productor Jesús Ochoa convinieron llevar a cabo este tributo en honor a la amistad que mantuvieron con Juan Gabriel y al legado musical que el cantautor dejó.

“Yo fui artista invitada del maestro por los últimos dos años de su vida, tuve el gran privilegio de haber estado con él en cada show y de haber establecido una relación de trabajo muy bonita y una amistad preciosa”, dijo Bárbara Padilla en entrevista para El Diario.

“Me compartió su público, su amistad, su música, me compuso una canción, y pues como todos sabemos el maestro partió y a todo el mundo, sobre todo a los mexicanos, nos dejó un gran vacío, pero ese vacío lo suple su música. Dejó un legado no nada más para los hispanos, sino para toda la humanidad”, expresó.

En palabras de Bárbara, las composiciones de Juan Gabriel redefinieron a la música mexicana y ello amerita seguir cantando sus canciones, motivo por el cual ya prepara una producción discográfica.

“Es música que define una era, que define muchos estilos, porque él no tenía una estilo en particular, a él le gustaba un sonido y lo incorporaba en sus creaciones”.

Con el orgullo de haber entablado amistad con Alberto Aguilera, la cantante destacó el impulso que daba el cantautor a los artistas que lo rodeaban y las relaciones que de ahí emanaban.

Ejemplo de lo anterior es la amistad entre Bárbara y el productor Jesús Ochoa, responsable de la filmación del video.

Por eso, ahora que Bárbara se mudó de Houston a El Paso, aprovechó la cercanía con el productor asentado en la frontera para llevar a cabo el homenaje, todo con la autorización de Iván Aguilera, hijo y heredero universal del cantante.

“El maestro se rodeaba de amigos, no de empleados, era una cosa muy bonita. Le daba a la gente la oportunidad de desarrollar su talento y hacerlo por amor, y eso a Jesús y a mí nos tocó vivirlo. Ahora nos reunimos, platicamos y siempre es un punto de conversación, siempre hay cosas lindas que recordar y muchas sonrisas, y se nos ocurrió hacer el popurrí con tres canciones”.

‘La muerte del palomo’ se escogió por haber sido la primera canción que compuso, y ‘Ya lo sé que tú te vas’ por ser una canción de despedida y una obra de arte.

“Para mi gusto es una de las mejores piezas musicales que se han escrito. Tuve el privilegio de interpretarla en cada show con el maestro”.

Haber filmado el video en la casa de Juan Gabriel le recordó que estuvo ahí en 2015 conviviendo al lado del cantante, justamente la última vez que él pisó ese lugar.

“Ahí estuvimos los dos. Fue una emoción que no te la puedo explicar, es algo que no tiene precedente homenajear ahí al más grande compositor de México, al más prolífico, al más conocido, al amigo que se adelantó y que me abrió las puertas de su casa una vez más”.