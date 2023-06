Nuevo universo

Multidimensional y animado el hombre araña vuelve a la pantalla grande, esta vez como un superhéroe adolescente con padres exasperados.

Con una propuesta innovadora, esta cinta retoma la historia de Miles Morales, mitad afroamericano y mitad latino, utilizando una mezcla de las técnicas de cómics de hace décadas con los últimos efectos visuales.

La acción transcurre en varios universos paralelos, uno que evoca a un Nueva York de los años 90 hasta un caleidoscópico y futurista híbrido entre Bombay y Manhattan.

Son tres los directores de la historia y tiene una duración de dos horas y 20 minutos.

En días pasados, Sony Pictures reveló el elenco que hizo el doblaje latinoamericano y no tardó en generar polémica, pues esta formado por influencers como Álex Montiel (conocido como El Escorpión Dorado), Javier Ibarreche, Andrés Navy, Gaby Meza o Gaby Cam, entre muchos otros. La elección por parte del estudio causó malestar entre algunos profesionales del doblaje, como Carlos Segundo, además de usuarios de redes y fanáticos de la franquicia.

En una entrevista para Reforma, el actor Joaquín Cosío, quien también ha prestado su voz a personajes como Ted, considera que si bien no es necesario tener una formación histriónica para desempeñar un buen trabajo, es preocupante la consideración de la cantidad de seguidores en redes sociales para apostar por alguien."El talento no viene de la mano de la escuela. A mí me preocupa que haya mucha entrada para los que tienen muchos seguidores, parece más una condición, sin embargo, son elementos que está tomando en cuenta la industria de manera muy clara. Hay que adaptarnos a una industria que se mueve y cambia", contó.

Sinopsis

Miles Morales regresa para el siguiente capítulo de la saga del Spider-Verso ganadora de un Oscar, Spider-Man: A Través del Spider-Verso. Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man, el amigable vecino de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-Gente encargado de proteger su existencia. Pero cuando los héroes difieren acerca de cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otros Spiders y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama.

Créditos y reparto

Actores: Oscar Isaac, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Shameik Moore, Issa Rae

Directores: Joaquim Dos Santos

Ficha Técnica

Estrena hoy

136 minutos

Animación, Acción, Aventura

Remolino de arte pop

Con una ventisca de animación soplada directamente desde las páginas de los cómics, "Into the Spider-Verse" llevó un supercolisionador a todas las convenciones de la película de superhéroes. Se acabó la solemnidad. También desapareció la idea de un elegido. Spiderman podía ser cualquiera, incluso un niño de Brooklyn que hacía grafitis, incluso un cerdo llamado Spider-Ham. De repente, las posibilidades de la película de cómics eran ilimitadas. Con el ritmo de "Sunflower" de Post Malone y Swae Lee, las vibraciones eran, como suele decirse, inmaculadas.

Los colores gotean, se invierten y salpican en un brillante remolino de arte pop.

Si "Into the Spider-Verse" se deleitaba con la vertiginosa colisión de universos, "Across the Spider-Verse" lleva la batidora de multiversos a un nivel superior, o a diez. Los mundos chocan entre sí como compradores en una bodega abarrotada. Los hombres y mujeres araña saltan como payasos descargados. En esta película frenética y desenfrenada, que te desafía a seguir su ritmo de lanzar telarañas, la cantidad de cosas que aparecen en pantalla puede resultar casi abrumadora.

Sin embargo, a pesar de todo lo que sucede, "Across the Spider-Verse" es una historia de madurez notablemente fundamentada. La maestría de los guionistas y productores Phil Lord y Christopher Miller, autores del guión junto a David Callaham, reside en cómo detonan las convenciones y luego ensamblan los fragmentos astillados sobrantes para construir algo engañosamente dulce y sencillo.

Al tratarse de una película del "Spider-Verso", hay algo más que unos cuantos Spider-Men merodeando. De hecho, hay montones de ellos, cada uno de un mundo paralelo. (Entre ellos, una Nueva York parecida a Mumbai, una tierra de Lego y una realidad alternativa de pesadilla). Los portales empiezan a abrirse gracias a Spot (Jason Schwartzman), un supervillano en prácticas que parece una página en blanco manchada con gotas de tinta.