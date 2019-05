¿Nuevo novio? Frida Sofía presume su 'perla' a Alejandra Guzmán

Frida Sofía está dejando atrás a su ex Christian Estrada para iniciar un nuevo capítulo en su vida y es que la hija de Alejandra Guzmán compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen donde se ve que es consentida por un hombre a quien llama "su perla", informó El Universal.

"Aquí está mi perla. La que merezco, caray. Así como las almejas que transforman toda la mierda que les llega y de toda esa mierda hacen una perla", escribió la influencer a través de las historias de la red social de la camarita.

En el video donde aparecen los dos jóvenes aparecen muy acaramelados la integrante de la dinastía Pinal agregó: "A veces tienes que valorarte y dejarte querer pero por alguien que te encante, que te quiera cuidar, hacer reír, que nunca te deje...".

"Creo que cuando no te das por vencido al dolor... Aprendes a volver a creer y confiar. Guapo", finalizó.

Hace unos días Frida Sofía rompió el silencio sobre la relación que su mamá, Alejandra Guzmán, mantiene con Christian Estrada, asegurando que no hablaría con él para arreglar la situación familiar, además de no entender por qué la intérprete de "Eternamente bella" cree que hay competencia entre ellas.

"Nunca me nacería ni siquiera juntarme a hablar, cuando es un ex es un ex. En realidad no entiendo, no entiendo qué hacía él ahí y en todas estas ocasiones como en el cumpleaños de mi má (mamá)... Pude haber ido porque estaba en Nueva York, pero ninguna llamada, en mi cumpleaños tampoco", comentó.