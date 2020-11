Novia de Peña Nieto presume anillo pero niega boda

Tomada de Instagram / Post de Tania Ruiz

Ciudad de México— Tania Ruiz Eichelmann publicó imágenes con un anillo que dejaban entrever un posible compromiso con su novio, el expresidente Enrique Peña Nieto.

"Que dure para siempre por amor y jamás por costumbre. Forever and Ever!! My Love!", posteó Ruiz.

No obstante, en otra historia de Instagram aclaró que no habrá boda con el exmandatario.

"Oigan, oigan, no me caso, ¡sólo estoy muy feliz! ¡Amo a mi novio!", escribió.

En las primeras imágenes se puede ver que la joya no la porta en el dedo anular izquierdo, además de tratarse de una pieza con varias piedas y no del acostumbrado solitario.

"Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre", escribió.

Según expertos, es un anillo doble realizado en oro rosa con dos diamantes, uno redondo de 4 kilates y el otro en forma de gota de 2.5 kilates, en un estilo clásico, con un costo aproximado de 50 mil dólares (aproximadamente 1 millón de pesos).

Curiosamente, las publicaciones las hizo la modelo este jueves que la Fiscalía General de la República acusó a Peña Nieto de traidor y jefe criminal.

El romance entre la potosina y el ex Mandatario se dio a conocer cuando fueron captados paseando por España, cuando él aún estaba casado con Angélica Rivera.

Posteriormente se les vio en algunos festejos juntos, y qué decir de la imagen más famosa de ambos, cuando fueron captados en un restaurante de Estados Unidos, en donde trataron de pasar desapercibidos usando pelucas.