Novedades para disfrutar en casa ese fin

‘Black Panther: Wakanda para siempre’

Disney+

Disponible

Si aún no has visto ‘Black Panther: Wakanda para siempre’, la secuela de Marvel llega a Disney+ con un lote de cinco nominaciones a los Óscar en su haber, incluyendo mejor actriz de reparto para Angela Bassett y canción original (‘Lift Me Up’, música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Göransson; letra de Tems y Ryan Coogler).

‘Pamela, una historia de amor’

Netflix

Disponible

Pamela Anderson ha vuelto a ser noticia por las revelaciones del documental ‘Pamela, una historia de amor’, que llega a Netflix. Después de que mucha gente intentara contar su historia por ella -incluso en la reciente serie de Hulu ‘Pam & Tommy’, a la que Anderson decidió no contribuir y calificó de "sal en la herida" y no necesaria-, ella misma cuenta su historia a través de imágenes de archivo y diarios personales. Dirige Ryan White.

‘Lyle, Lyle Cocodrilo’

Netflix

4 de febrero

La película, basada en la popular serie de Bernard Waber, es un híbrido de acción real y CGI, además de un musical, con Shawn Mendes en el papel del cocodrilo Lyle. Constance Wu, Javier Bardem y Scoot McNairy también participan en el reparto. La historia se centra en una familia que se ha trasladado recientemente a Nueva York y su hijo (Winslow Fegley) lucha por adaptarse hasta que el cocodrilo amante del caviar entra en su vida.

‘Princess Power’

Netflix

Disponible

Drew Barrymore y Savannah Guthrie se han unido para producir ejecutivamente una nueva serie infantil animada. El show se centra en Penny Pineapple, Kira Kiwi, Bea Blueberry y Rita Raspberry, todas princesas que se dedican a ayudar a los demás mientras enseñan a los jóvenes espectadores sobre la inclusión, la diversidad, el trabajo en equipo y la amistad. Está basada en el bestseller infantil de Guthrie "Las princesas llevan pantalones". Las estrellas invitadas son Rita Moreno, Andrew Rannells, Tan France, Jenna Ushkowitz y también Guthrie.

‘Blackport’

Amazon Prime Video, AppleTV o Roku

Disponible

La industria pesquera de Islandia es uno de los principales productos de exportación, pero una controvertida cuota por la que se permite a particulares y empresas capturar y vender un número predeterminado de peces al año, es un asunto políticamente cargado. Una nueva serie, basada en una historia real, sigue a una pareja que se aprovecha de esa cuota en los años 80 para controlar gran parte del mercado. El éxito se les sube a la cabeza y les lleva a la codicia, la corrupción, los celos y el engaño. La serie de ocho episodios ha sido elegida por el servicio de streaming Topic, al que puedes suscribirte directamente o añadir su canal en Amazon Prime Video, AppleTV o Roku. Los tres primeros episodios ya disponibles y los cinco restantes cada semana.