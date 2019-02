Notas que unen

Las Cruces, Nuevo México— Con la mentalidad de construir puentes en lugar de barreras por medio de la música, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Cd. Juárez Juvenil y la Orquesta Filarmónica de la Universidad Estatal de Nuevo México se presentarán el próximo 2 de marzo en el Centro Cultural Paso del Norte y un día antes lo harán en Las Cruces.

Ayer, en el Atkinson Recital Hall de NMSU, ambas orquestas se reunieron por primera vez para llevar un ensayo de manera conjunta.

“Fue nuestro primer ensayo juntos, yo creo ha sido todo un éxito porque tanto ellos como nosotros tenemos alrededor de un mes preparándonos para esto, vamos muy bien, el idioma no ha sido mucha barrera, por algo dicen que la música es como un lenguaje universal”, declaró Jove García, director de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, cuyos integrantes para este concierto van de los 12 a los 21 años de edad.

“Estamos muy contentos de poder darle esta oportunidad a nuestros chicos, de que vengan y conozcan una universidad acá en Estados Unidos, que vean a lo que pueden aspirar, creo que eso es algo bien importante y poder compartir con chicos de otro nivel”, agregó García.

El próximo fin de semana las dos orquestas se volverán a juntar para tener otro ensayo y después se volverán a ver hasta los dos días de conciertos.



Encuentro, no separación

El venezolano Simón Gollo, director de la Orquesta Filarmónica de NMSU, dijo que este es un encuentro de dos países, “pero debe ser eso, un punto de encuentro y no una línea de separación y los conciertos y la música evidentemente son algo que superan cualquier muro, cualquier obstáculo y ese mensaje yo creo que es el mensaje que los que vivimos en esta región podemos compartir y convivir de una manera de mucho más entusiasmo.”

Gollo dijo que entre las piezas que ejecutarán está la ‘Sinfonía del Nuevo Mundo’, se va a escuchar a Arturo Márquez, el ‘Danzón No. 2’, la ‘Conga del Fuego’ y ‘Summer Time’ cantado por una joven mexicana, “y algunas otras sorpresas, a veces es bueno no decir todo.”

“Para nosotros es muy, muy especial tocar con una orquesta profesional porque el proyecto de Esperanza Azteca es un proyecto social, pero para nosotros es muy especial y muy gratificante, o sea nos llena de honor poder tocar con músicos a nivel profesional”, declaró Renata Murga, que tiene seis años siendo parte de la orquesta Esperanza Azteca.



Ritmos latinos

Carlos Orta, que nació en El Paso, creció en Ciudad Juárez donde formó parte de Esperanza Azteca y ahora pertenece a la Filarmónica de NMSU, dijo que le parece “muy benéfico para los dos lados, por ejemplo nosotros estamos trabajando mucho los ritmos latinos que nos pusieron en las piezas y pues los chavos de aquí en realidad no tienen esa experiencia.”

Hija de una maestra de violín, instrumento que toca desde los cuatro años de edad en su natal Colombia, Ana María Quintero tuvo la oportunidad de venir a estudiar a NMSU gracias a la música, invitada por el maestro Gollo, y para ella este encuentro de orquestas es algo histórico.

“Yo creo que este evento es histórico por muchas razones para NMSU. Yo creo que nunca la orquesta de NMSU ha sido el programa más fuerte de la universidad hasta ahora, creo que este evento demuestra todo lo que ha crecido el programa dentro de la universidad”.





Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Cd. Juárez Juvenil y New Mexico State University Philharmonic Orchestra

• Sábado 2 de marzo

• 6:00 pm

• Teatro Víctor Hugo Rascón Banda Centro Cultural Paso del Norte

• Directores

Leonardo Jove García Montoya, OSEA Juárez Juvenil

Simón Gollo, NMSU Philharmonic Orchestra

Admisión gratuita