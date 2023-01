Nominan guiones de 'Pantera Negra 2' y 'Nope' a WGA Awards

Ciudad de México.— El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) anunció este miércoles las nominaciones a los premios 2023 que abarcan el mundo de los guiones originales, adaptados y documentales.

En la categoría de guion original se leen los títulos Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Los Fabelman, Nope y Tár.

Por parte de guion adaptado se encuentran Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, Top Gun: Maverick y Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Las nominaciones contienen candidatos que fueron omitidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para ir por los premios Óscar, como el caso de Wakanda Por Siempre y Nope. Mientras que la cinta Los Espíritus de la Isla, la cual entró a 8 ternas por el máximo galardón de Hollywood.

Los premios WGA serán entregados en una ceremonia programada para el próximo 5 de marzo.

Esta es la lista de nominaciones:

Guion Original

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Los Fabelman

El Menú

Nope

Tár

Guion Adaptado

Pantera Negra: Wakanda por Siempre

Glass Onion: A Knives Out Mystery

She Said

Top Gun: Maverick

Women Talking

Guion documental

2nd Chance

Downfall: The Case Against Boeing

Last Flight Home

Moonage Daydream

¡Viva Maestro!

Serie de Drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

Severance

Yellowjackets

Serie de Comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Nueva Serie

Abbott Elementary

Andor

The Bear

Bad Sisters

Severance

Animación

"Girls Just Shauna Have Fun" (Los Simpson)

"The Pain Garden"

"Pixelated and Afraid" (Los Simpson)

"The Sound of Bleeding Gums" (Los Simpson)

"To Bob, or Not To Bob" (Bob's Burgers)

Programa de Variedad / Comedia

Full Frontal with Samantha Bee

Hell of a Week with Charlamagne Tha God

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

Last Week Tonight with John Oliver

The Problem with Jon Stewart

tephen Colbert Presents Tooning Out The News

Programa de Variedad / Sketchers

Inside Amy Schumer

PAUSE

Saturday Night Live

Programa Infantil

"A Perilous Journey" (The Mysterious Benedict Society)

"Thursday"

"Pilot" (Amber Brown)

"Prison or Palace" (Life by Ella)

"Test Subject Thirteen"