Nominan a lo peor del cine en los 'anti-Óscar'

Ciudad de México.- Salma Hayek, Jennifer Lopez, Chris Evans y filmes como Los Indestructibles 4 o El Exorcista: Creyentes aparecieron en la lista de nominados a los premios Razzie, mejor conocidos como los anti-Óscar, del cine. Este lunes se han anunciado las nominaciones a lo menos destacado del cine, en su edición 44, donde la cuarta entrega de Los Indestructibles se colocó con más candidaturas, seguida de El Exorcista: Creyentes y Winnie Pooh: Sangre y Miel, las cuales obtuvieron cinco menciones. Este año, se han puesto en marcha los lineamientos que ha anunciado en ediciones pasadas tras los escándalos desatados por sus nominaciones. Una de ellas es no darle candidaturas a actores menores de 18 años, ésto tras la nominación de Ryan Kiera Armstrong, de entonces 12 años, por su actuación en la película Llamas de Venganza. Otra candidatura que no ha sido tomada en cuenta es el premio especial a Bruce Willis, siendo una crítica directa contra sus actuaciones que ha desaparecido tras darse a conocer que tiene demencia frontotemporal. En 2023, el filme Blonde alzó el anti Óscar a Peor Película y lideró la competencia de los Razzies con ocho menciones. Los Razzies están activos desde 1981. Actualmente, los nominados a las categorías son elegidos por un comité selecto, para luego pasar a votaciones de sus miembros y así elegir a los ganadores de cada candidatura. Cabe destacar que cualquier persona puede unirse al círculo de votantes pues el único requisito es pagar la membresía mensual o vitalicia de la organización. A continuación te presentamos las nominaciones a lo "peor del cine" en los Razzies: PEOR PELÍCULA El Exorcista: Creyentes Indestructibles 4 Megalodón 2 ¡Shazam! La Furia de los Dioses Winnie Pooh: Sangre y Miel PEOR ACTOR Russell Crowe / El Exorcismo del Papa Vin Diesel / Rápidos y Furiosos X Chris Evans / Ghosted Jason Statham fantasma / Megalodón 2 Jon Voight / Mercy PEOR ACTRIZ Ana de Armas / Ghosted Megan Fox / Johnny & Clyde Salma Hayek / Magic Mike's Last Dance Jennifer Lopez / The Mother Dame Helen Mirren / Shazam! La Furia de los Dioses PEOR ACTRIZ DE REPARTO Kim Cattrall / About My Father Megan Fox / Los Indestructibles 4 Bai Ling / Johnny & Clyde Lucy Liu / Shazam! La Furia de los Dioses Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy's PEOR ACTOR DE REPARTO Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania Mel Gibson / Confidential Informant Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania Franco Nero (as "The Pope") / El Exorcismo del Papa Sylvester Stallone / Los Indestructibles 4 LA PEOR PAREJA DE LA PANTALLA Los mercenarios / Los Indestructibles 4 Dos de los inversionistas que donaron 400 millones de dólares para obtener los derechos de El Exorcista Ana de Armas y Chris Evans / Ghosted Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike's Last Dance PEOR PRECUELA, REMAKE o SECUELA Ant Man & The Wasp: Quantumania El Exorcista: Creyentes Los Indestructibles 4 Indiana Jones y el Dial del Destino Winnie Pooh: Sangre y Miel PEOR DIRECTOR Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Sangre y Miel David Gordon Green / El Exorcista: Creyentes Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania Scott Waugh / Los Indestructibles 4 Ben Wheatley / Megalodón 2 PEOR GUIÓN El Exorcista: Creyentes Los Indestructibles 4 Indiana Jones y el Dial del Destino ¡Shazam! La Furia de los Dioses Winnie the Pooh: Sangre y Miel