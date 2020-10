Nominan a juarense al Emmy

Guillermo De Carlo ‘Memo De Carlo’, asegura que los sueños si se cumplen gracias al trabajo y la perseverancia con que se persiguen; cuenta con 42 años y 21 de trayectoria en medios de comunicación y en la música con su banda de rock en español, ‘La Utopía’.

Su tenacidad como productor y conductor, lo llevan hoy a estar nominado en los premios Emmy Awards en la categoría como ‘Mejor conductor del Estado de Texas’.

“Primera vez que nominan a alguien en esa categoría aquí en El Paso,Texas, y feliz y orgulloso de ser juarense, porque las nominaciones que se han logrado son enfocadas a noticieros, pero nunca en la categoría como ‘mejor conductor de televisión’”, dijo en Memo de Carlo en entrevista para El Diario.

‘Torresdey Motors Súper Show’ es nombre del programa con el cual el conductor fronterizo está nominado. Es una emisión donde presenta carros y tiene dos años al aire, número uno en rating el fin de semana a pesar que es un programa comercial.

“Agradezco al señor Javier y Abigail Torresdey por la oportunidad de la realización de este programa, porque ellos me llamaron para generar toda la idea agradecido con mi familia, mi pareja y mi hijo quien me inspira a seguir adelante”.

Su pasión por la música y la conducción la trae en su ADN, ya que a su abuelo Guillermo Mejía, fue locutor, siendo para Memo De Carlo un ejemplo a seguir y sus ganas de continuar el legado familiar y su empeño, ha llevado al juarense a cumplir sus sueños.

“Me he enfrentado a un montón de adversidades, pero siempre sigo firme, comencé ayudando en los canales de televisión, realizando capsulas, nunca he dejado de tener fe, de trabajar por mis sueños; mi abuelo siempre me dijo manéjate con inteligencia, diplomacia y cortesía”, afirmó.

A la par con su carrera de conducción ha manejado su carrera como cantante con su propia banda La Utopía, fue en el año 1999 tras estar en una promoción musical, ese mismo año lo invitaron a ser parte del equipo de trabajo de Televisa Juárez donde permaneció 10 años, para luego emigrar al Paso, Texas donde creó su propia casa productora denominada ‘De Carlo Multimedia’.

“Tengo mi equipo de producción, soy mi propio jefe y es un sueño hecho realidad yo no era de los conductores que me conformaba salir a cuadro, me quedaba horas para aprender a editar, acompañaba a los reporteros, pendiente de todo aunque no me pagaran, todo esto para aprender, para el día de mañana(…) o sea hoy (dijo emocionado) tener mi propia compañía, saber cómo se hacen las cosas y ser un conductor completo”, indicó.

En sus planes está seguuir con la música, está en spotify como La Utopía, con h miles de reproducciones y ahora trabajará para lograr ir por un Grammy”, aseveró.

