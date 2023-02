Noche de estrellas y nostalgia

Nueva York—Fuera del terreno de juego de la Super Bowl, más de 50 profesionales del marketing libran su propia batalla.

Intentan llegar a los más de 100 millones de personas que sintonizan la retransmisión en Fox. Es una propuesta cara: los anuncios pueden costar hasta 7 millones de dólares por 30 segundos.

PUBLICIDAD

Muchos de los anuncios se estrenaron antes de tiempo, pero aún quedaban algunas sorpresas para los espectadores. En su primer anuncio de la Super Bowl, Dunkin' Donuts contó con la participación de Ben Affleck y su esposa Jennifer López.

En el anuncio, Affleck atiende el autoservicio de un Dunkin' Donuts de Medford (Massachusetts) con acento de Boston y sorprende a los clientes. López se acerca y le pregunta qué está haciendo. "Me estás avergonzando delante de mis amigos", le dice. "Tráeme un glaseado", le exige. Affleck tiene una larga relación con la marca, y a menudo se le ve llevando bebidas de Dunkin' Donuts en las fotos de los paparazzi. También ha dirigido el anuncio.

GM y Netflix recurrieron a Will Ferrell para promocionar su acuerdo de mostrar más vehículos eléctricos en las series de Netflix. El anuncio de Bud Light muestra a Miles Teller, su mujer Keleigh y su perro Bugsy bailando al ritmo de la música. Melissa McCarthy canta un jingle para Booking.com, y Adam Driver hace múltiples de sí mismo para Squarespace. Pepsi Zero Sugar contrata a Ben Stiller y Steve Martin. Aguacates de México recluta a Anna Faris para uno de los pocos anuncios ligeramente arriesgados de este año, que imagina un presente en el que todo el mundo está desnudo, incluida la Estatua de la Libertad. La estrella del tenis Serena Williams protagoniza dos anuncios: uno para Michelob Ultra y otro para Remy Martin. T-Mobile contrató a Bradley Cooper y a su madre para protagonizar un anuncio lleno de blooper.

Una estrella inusual: un grupo de donantes compró dos anuncios para presentar a Jesús en una campaña llamada "He Gets Us."

Humor ligero

Los que no recurrieron a famosos optaron por el humor. Kia mostró a un padre en una búsqueda épica para recoger el "binky" olvidado de su hijo. Y E(asterisco)Trade recuperó a sus famosos bebés parlantes: esta vez, asisten a una boda. El anuncio de Ram se volvió ligeramente arriesgado y se burló de los anuncios de disfunción eréctil haciendo que las parejas hablaran de "electrificación prematura". Charles Taylor, profesor de la Universidad de Villanova, dijo que ese enfoque podría funcionar.

"Dado el giro que ha dado la Super Bowl en la última década, alejándose de los llamamientos sexuales o del humor, esto hará que el anuncio destaque y genere expectación", afirma Taylor. "Aunque se arriesgan a ofender a algunos consumidores, creo que el anuncio será bien recordado y, en su mayoría, bien recibido".

Animales simpáticos

No hay Super Bowl sin animales bonitos, sobre todo perros.

Jeep metió en su anuncio a un grupo de animales, entre ellos una abeja, un oso, una cabra y muchos otros, que bailan al son de una melodía que emana de un Jeep 4xe. El servicio de suscripción a comida para perros The Farmer's Dog muestra la conmovedora historia de una niña que se hace mayor con su perro.

Otros anuncios muestran a perros junto a famosos: El anuncio de Skechers muestra a Snoop Dogg afeitando a un caniche; el de Pringles muestra a Meghan Trainor abrazada a su perro y el de Pepsi Zero Sugar muestra a Steve Martin como veterinario operando a un perro.