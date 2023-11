No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea: Puro humor negro

Ciudad de México.- Tras el éxito de Ya No Estoy Aquí (2019), el director y guionista Fernando Frías de la Parra vuelve a trabajar con Netflix para su última producción: una adaptación de la aclamada novela homónima del autor mexicano Juan Pablo Villalobos, "No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea".

Fiel a su estilo, esta novela de Villalobos cuenta una serie de desafortunados eventos que brincan de la parodia al drama al más descarado absurdo, siempre con un humor negro ácido y atento a sacar las más inesperadas carcajadas.

Al adaptar este libro junto con Maria Camila Arias, Frías de la Parra se embarcó en un proyecto sumamente ambicioso de un ritmo y cadencia complicado de traducir a la pantalla grande, pero más que bienvenido en el entorno actual del cine mexicano.

El resultado, al final de cuentas, se siente como un conjunto de diferentes ingredientes metidos en la licuadora con distintos niveles de éxito.

Pero para adentrarnos más en ello, primero habría que hablar de una premisa que ve a Villalobos (Dario Yazbek Bernal) a punto de irse a estudiar literatura a Barcelona con su novia, pero en una parada que hace en Guadalajara se mezcla con una serie de criminales que le harán su próximo viaje imposible.

El papel que la literatura juega en la historia es primordial y base de la sátira que Villalobos hace en un juego entre realidad y ficción que permea cada acción de los personajes, además de dar paso a un narrador poco confiable que juega con las expectativas del espectador en cada momento.

Y si todo esto suena a demasiado, es porque lo es. La película tiene tantas bolas en el aire que por momentos se le sale de las manos a los creadores, y nada ayuda un guion en el que los personajes constantemente actúan con un artificio tal que no existe ninguna conexión con ellos.

Peor aún, Yazbek Bernal sonaba como una buena opción para encarnar a este personaje en papel, pero el personaje le queda demasiado grande.

Entre tanta pasión e innumerables ideas hay mucho que rescatar (incluyendo muchas risas), pero todo se queda ahí. Eso sí, el guiño de la toma final... brillante.

No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea

Dos estrellas y media

Dirige: Fernando Frías de la Parra

Actúan: Dario Yazbek Bernal, Juan Manuel Bernal y Natalia Solián.

Duración: 117 min.