'No soy una víctima', dice Chris Rock por bofetada de Will Smith

Ciudad de México.- El comediante Chris Rock dijo que no se siente como una víctima por la bofetada que le dio Will Smith en los Óscar, esto al hablar por primera vez del tema.

"No soy una víctima. No voy al hospital por un corte de papel", dijo el actor durante su presentación en el PNC Bank Arts Center en Holmdel, Nueva Jersey, durante un momento en el que habló de que las personas son demasiado sensibles, informó Us Magazine.

Después de permanecer varios meses en silencio, el comediante y actor habló sobre cómo Will Smith lo golpeó en los Premios de la Academia 2022 mientras encabezaba espectáculos de stand-up en Nueva York y Nueva Jersey durante el fin de semana.

"Sí, eso duele, hijo de puta, pero me sacudí y me fui a trabajar al día siguiente".

También durante el evento, Hart subió al escenario una cabra viva y la presentó como "Will Smith".

Esta fue la primera vez que Rock abordó el incidente, que ocurrió en los Óscar de 2022 en marzo, cuando Smith, quien ganaría el premio al Mejor Actor por Rey Richard lo golpeara por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, que tiene alopecia.

"Cualquiera que diga 'las palabras duelen' nunca ha recibido un puñetazo en la cara", declaró Rock, de 57 años, mientras actuaba junto a Kevin Hart y Dave Chappelle en el Madison Square Garden el sábado, informó ET Online

Anteriormente, Rock se había mantenido en silencio sobre el tema y apenas y había comentado algo en su primera presentación tras el incidente.

"Estoy bien, si alguien se preguntaba", dijo Rock durante un espectáculo en mayo en el Royal Albert Hall del Reino Unido, según el Times de Londres. "Recuperé la mayor parte de mi audición".

Agregó que todavía no hablaría sobre el altercado entre él y Smith, de 53 años.

"La gente espera que hable, no voy a hablar de eso ahora. Eventualmente lo haré, en Netflix", bromeó.