No se espera que Anne Heche sobreviva tras accidente, dice representante

Ciudad de México.- La lesión que tuvo Anne Heche es severa a tal grado que 'no se espera que sobreviva', dio a conocer el representante de la actriz en un comunicado que difundió People.

"Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva.

"Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y la mantienen con soporte vital para determinar si alguno es viable"", dijo el representante en un comunicado en nombre de la familia de Heche.

Heche presenta una lesión cerebral catastrófica a consecuencia de un accidente automovilístico que tuvo el 5 de agosto por estar en presunto estado inconveniente por consumo de cocaína.

Desde hace seis días que estrelló su auto contra una casa en el barrio de Mar Vista de Los Ángeles, la actriz permanece en coma e intubada.

"Tiene una lesión pulmonar significativa que requiere ventilación mecánica y quemaduras que requieren intervención quirúrgica.

"Está en coma y no ha recuperado el conocimiento desde poco después del accidente", dijo el vocero.

La misiva expresa su gratitud por la gran cantidad de apoyo y por el cuidado mostrado por Heche, de 53 años, quien fue ganadora del Emmy.

"Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills", continúa el comunicado.

"Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso. Más que su extraordinario talento, vio difundir la bondad y la alegría como el trabajo de su vida, especialmente mover la aguja para la aceptación de quien amas. Será recordada por su valiente honestidad y extrañada por su luz", finaliza el comunicado.

Heche recientemente protagonizó el thriller psicológico The Vanished para Netflix, dirigido por Peter Facinelli y los radioescuchas también pueden encontrarla en su podcast, Better Together with Anne & Heather.