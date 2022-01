'No sé cómo vivir sin tu hermosa presencia': Amanda Miguel a Diego Verdaguer

Amanda Miguel abrió su corazón tras la muerte de su amado Diego Verdaguer, esposo, amigo y compañero en los escenarios con quien en febrero iniciaría una gira por varias ciudades de Estados Unidos.

“Hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”, escribió Amanda Miguel en un extenso mensaje, el primero que publica tras el fallecimiento de Diego Verdaguer el pasado 27 de enero.

La cantante recordó los grandes momentos al lado de Verdaguer durante más de 46 años juntos tras haberse conocido en Argentina cuando él ya era un poco famoso. En su historia de amor tuvieron a una cómplice, la hermana de Amanda Miguel, quien la hizo de cupido.

“Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección”, indicó la intérprete de éxitos como Él me mintió.

Amanda Miguel confió en volver a encontrarse con Diego Verdaguer “pronto, en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre”.

Ana Victoria y Gimena, las dos hijas de Diego Verdaguer, también se despidieron de él en redes sociales con varias fotografías y mensajes en las que destacan el amor que siempre les tuvo y el cariño para sus tres nietos.

La muerte de Diego Verdaguer sorprendió y fue un impacto para el medio artístico, para sus amigos, familia y sus propios fans, quienes lo han recordado a través de sus canciones.