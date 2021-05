'No se brilla apagando': Janick Maceta, Miss Perú, defiende de bullying a Andrea Meza

Andrea Meza, ganadora de Miss Universo 2021, sigue dando de qué hablar. Sobre ella se han tocado distintos puntos de su vida personal y profesional. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la mexicana, pues tras su triunfo, los haters se lanzaron en su contra ya que según ellos, la ganadora debió ser Janick Maceta, Miss Perú. Y aunque es común que terceros creen ‘rivalidades entre mujeres’, la reacción de la concursante peruana demostró que ante todo debe existir la sororidad. De forma contundente defendió a Andrea Meza y pidió que dejen de comentarle con odio. Usó una frase reflexiva sobre que cada persona tiene lo suyo, su propia luz: “no se brilla apagando a otros”, publicó Milenio.

Fue a través de Instagram, en donde Janick Maceta, Miss Perú, salió en defensa de Andrea Meza, pues tras ganar la corona como Miss Universo 2021 recibió severas críticas ya que para algunos internautas ella no merecía la corona.

Sin embargo, en medio de los ataques y críticas que depositaron en contra de la ganadora Andrea Meza, Janick Maceta reconoció la belleza de la mexicana y resaltó que es una persona que ilumina a todos los que la rodean.

“¡Felicidades belleza, nuestra nueva Miss Universo! Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos”, externó.

Asimismo, Janick Maceta le deseó todos los éxitos para esta nueva etapa:

“¿Podrán con este amor? JAMÁS. Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre. Aquí tienes una amiga para toda la vida”, reveló.

En este sentido, Janick Maceta lanzó un mensaje para “parar el bullying”:

“No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, tod@s merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos. Paren el bullying”, escribió la también concursante del certamen de belleza.

Finalmente, respondió a un comentario de uno de sus seguidores. Pidió que no es necesario tapar el brillo de los demás para brillar:

“Me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como de lugar. No se brilla apagando a otros. Nosotras somos un claro ejemplo de unión y amistad. Si me quiere y apoyan, then stop bullying (entonces alto al acoso)”, concluyó Miss Perú.