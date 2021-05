No me sentía bonita: Andrea Meza

Instagram @andreamezamx

Andrea Meza, la mexicana que representará al País hoy en Miss Universo, confesó que en el pasado carecía de seguridad en sí misma y sufrió bullying.

"Me he visto diferente en cada una de las etapas de mi vida, no sé si más o menos guapa, pero sí te puedo decir que en un pasado yo no me sentía feliz con cómo me veía. No me sentía bonita", aseguró

La Mexicana Universal 2020, nacida en Chihuahua, de 26 años, señaló que fue una adolescente muy introvertida.

"Entre los 12 a 16 años no me sentía para nada atractiva. Tenía dificultades para convivir con mis compañeros en la escuela... Le tenía demasiado miedo al qué dirán", compartió en entrevista telefónica antes de partir a Estados Unidos.

Esta chica bilingüe de 1.80 metros, que ha sido embajadora de turismo y es Ingeniera en Software, ahora sabe que eran sus propias inseguridades las que jugaban en su contra.

"Yo estaba muy pasada de peso cuando estaba más chiquita, estaba gordita y cachetoncita", admitió.

"No me quedaba la ropa que se suponía que era para niñas de mi edad. Aparte era alta".

Andrea confesó que además sufrió bullying mientras estaba en secundaria.

"Realmente nunca recibí una ofensa de: 'gorda, fea', pero era este rechazo que sentía de que no formaba parte.

"Hubo una ocasión en la que me encerraron en un baño y me empezaron a decir cosas, a inventar que yo había hecho unos comentarios; esto cuando empezaban las redes sociales.

Fue un problema que se hizo notable y me sacaron de la escuela, pero esa no era la solución".

La evolución que ha tenido, tanto en la parte personal como profesional, ahora será proyectada en el certamen internacional, donde transmitirá un mensaje de empoderamiento y de su lucha contra la violencia de género.

Muestra riqueza oaxaqueña

Una alegre y colorida silueta de casi tres metros de altura, hecha con madera, cristales y plumas de avestruz para dar vida a la mística figura de un alebrije, es el atuendo con el que la mexicana Andrea Meza compitió en la prueba de Traje Típico durante la 69 edición de Miss Universo.

Esta creación, que pesa alrededor de 40 kilos y tardó casi seis meses para ser elaborada, es idea y ejecución del diseñador Avelino Roque Osorio y su equipo de trabajo, compuesto por 10 personas encargadas de costura, bordado y pintura.

"Soy de Tuxtepec, Oaxaca, y aquí hay una variedad de tradiciones, culturas y artesanías. Pero, sin duda, lo que identifica a mi hermoso estado son los alebrijes.

"Quise salirme del confort o de lo clásico de hacer un traje nacional tradicional y me enfoqué en mostrar las artesanías que México tiene. Busqué algo que poco se voltea a ver, pero que es muy representativo e importante para nuestro país ante el mundo", afirma Roque Osorio en entrevista exclusiva.

Esta pieza, agrega, se compone por un body color nude completamente bordado a mano con cientos de cristales tornasolados y multicolores de distintos tamaños, que dan vida a bellos motivos y dibujos.

Mientras que las alas, subraya el joven creador, están bordadas con lentejuelas y cristales, y fueron hechas con la madera con la cual se crean las figuras que para los zapotecos representan el espíritu de las personas.

"Plumas exóticas de avestruz realzan la silueta de las alas que son de doble vista. El tocado, que es la cabeza del alebrije, está hecho con la técnica del papel y se ha decorado con cristales pegados uno a uno para resaltar con plumas de avestruz y de gallo la belleza del rostro de Andrea.

"Esta pieza está inspirada en la fusión de un ser fantástico imaginario compuesto por un jaguar, un toro, un gallo y un ajolote", asevera.

Respecto a la diversidad de trajes regionales mostrados en esta contienda internacional, Roque Osorio destaca haber visto varias propuestas que, aunque eran de grandes dimensiones, no dejaron en claro su significado o el mensaje o concepto que querían transmitir.

"Andrea Meza, (de) México, le dio vida a esta creación y lo lució al máximo durante la competencia. Lo supo portar con gran garbo, misticismo y estilo. Supo proyectarlo perfectamente en el escenario y acaparó las miradas del jurado y del público internacional.

"Ella realizó una coreografía montada por un profesor de danza que es también de Oaxaca. Así que estoy contento y espero que esta vez México sea el ganador de esta prueba", puntualiza emocionado.

El traje ganador será revelado hoy durante la gran final de la contienda de belleza, que se transmitirá en vivo desde Hollywood a partir de las 19:00 horas por TNT.