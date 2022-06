Ciudad de México.- Natanael Cano ha ganado fama por sus corridos tumbados, con lo que su agenda está ocupada para tomarse fotos con los fans de su música. El rapero y compositor de música regional dejó claro en sus redes sociales que cuando lo intercepten en la calle no posará con ellos para fotografías ya que le quitan tiempo para hacer cosas personales.

“Si me ves patinando en la calle, mejor no me pidas foto porque no las doy [...] Me quitan el poquito tiempo que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez”, publicó.

Natanael Cano agregó que además de negarse a tomar fotografías, no le importa si es el cumpleaños de los fanáticos que le piden los felicite en su día; él tiene una agenda de trabajo llena y cosas más importantes que acercarse a admiradores.

“Tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4 mil 500 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren, maduren, es parte del crecimiento, mi gente”, recalcó.

El cantautor de música urbana mexicana ha estado en diferentes circunstancias que han molestado a fanáticos, un ejemplo de ello fue en un concierto en Las Vegas, donde hizo una seña obsena tras ser abucheado por admiradores de la Banda MS.