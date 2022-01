'No me di cuenta de lo que tenía': Silvia Pinal

Ciudad de México.— Tras abandonar el hospital y dar negativo a Covid-19, Silvia Pinal narró cómo se siente y compartió cómo se enteró de que tenía coronavirus.

La primera actriz dijo en entrevista para De Primera Mano que su familia ha sido muy importante para ella para salir de este problema de salud.

Además, contó que ella no se dio cuenta de que tenía Covid, hasta que le dieron el diagnóstico, y que lo tomó de forma positiva.

“No me di cuenta, de verdad no me di cuenta de lo que yo tenía y cuando me di cuenta me puse a reír como una idiota”, afirmó

Silvia Pinal fue ingresada al hospital el 24 de diciembre tras sufrir complicaciones luego de dar positivo a Covid-19.

Fue Alejandra Guzmán quien reveló que su madre había sido ingresada al hospital Médica Sur tras registrar una baja de presión y oxigenación.

Sin embargo, salió del hospital el 29 de diciembre para continuar la recuperación de Covid en su casa y así evitar contagios de alguna otra enfermedad.

La actriz de 90 años ya cuenta con el esquema completo de vacunación y el refuerzo.