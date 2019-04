No más joyas para Meghan

Ciudad de México–Para reinas, Isabel II de Inglaterra. Luego de 67 años de encabezar a la monarquía británica, queda claro que no está dispuesta a tolerar los divismos de nadie, y eso incluye a Meghan Markle, esposa de su nieto Enrique.

Tras varios meses en los que la duquesa de Sussex ha estado bajo el escrutinio mediático debido a los constantes rumores sobre su carácter difícil (al que se atribuye no sólo la renuncia de varios colaboradores sino hasta el distanciamiento entre su marido y el príncipe Guillermo), la soberana ya empezó a tomar medidas.

Una de ellas, según coinciden fuentes relacionadas con la familia real, es la prohibición de que Meghan utilice joyas que pertenecieron a la princesa Diana y tampoco tiene acceso a piezas de la Colección Real.

“Es una situación sorprendente que ya lleva algunos meses tras bambalinas y ha causado tensión y molestia, especialmente para Enrique. La reina y sus consejeros más confiables son quienes, a discreción, eligen qué joyas de la Colección Real pueden ser prestadas y a quién”, dijo un informante al diario The Sun.

Al parecer, la soberana no ha visto con buenos ojos algunas conductas de la exactriz desde antes de su boda con Enrique.

“Para ser honestos, a la reina no le gustaron algunas de las demandas de Meghan, especialmente como nueva integrante de la familia. Como resultado, el Palacio de Buckingham ha decidido que no todas las piezas de la colección estarán disponibles para ella”.

“A la reina le cae bien Meghan, pero se trata de jerarquías. Es su modo de recordarles a todos la importancia de mantener el orden y prioridades al interior de la familia. Incluso si Meghan fuera la mujer más popular del mundo, está por debajo de Catalina”, abundó la fuente.

A la Duquesa de Sussex no se le permitió utilizar una tiara de esmeraldas durante su boda, en mayo de 2018, lo que hizo explotar a Enrique: “Lo que Meghan quiere, lo consigue”.

Eventualmente, acabó utilizando una pieza de diamantes y platino que le escogió la Reina. Por esa época, un informante señaló que Markle podía ser complicada y que, como estaba acostumbrada a trabajar en Hollywood, tenía estándares altos.

“Obviamente, como futura princesa de Gales, las joyas sí están disponibles para Catalina. Pero no se puede asegurar que Meghan no pueda usarlas en el futuro si la situación cambia”, aclaró otra fuente a The Sun.