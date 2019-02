No hay muro que detenga a Yalitza Aparicio

El día que Yalitza Aparicio, la estrella de Roma, se enteró que estaba nominada al Premio de la Academia como mejor actriz, ella se encontraba en Tijuana, parada frente a la barrera de 30 pies (9.1 metros) de alto que separa a México de Estados Unidos, informó la revista W Magazine.





Fue un momento muy emotivo y una simbólica victoria: Aparicio, de 25 años, es originaria del pequeño poblado de Tlaxiaco, Oaxaca, y es la primera mexicana indígena que recibe este tipo de aclamación por parte de Hollywood.

“Es asombroso”, me dijo Alfonso Cuarón, director y escritor de Roma, “Creamos una división todos los días con las personas que nos rodean, y Yalitza viene de un lugar que es muy fácil hacer a un lado y olvidarlo.

En México y en el resto del mundo, las personas que se ven como Yalitza son inmediatamente clasificadas y consideradas como indignas. Haber sido reconocida por la Academia ha sido un gran impacto. Es otro muro. Y esperamos que ese muro ya se haya empezado a caer.





En un inicio, Aparicio no tenía deseos de convertirse en actriz. Su hermana mayor, Edith, quien estaba embarazada y no pudo hacer la audición, la instó a que acudiera al casting. Aparicio encontró la entrevista un tanto intrigante; simplemente se le hicieron preguntas como, “¿Has estado enamorada?” “¿Te han roto el corazón?” Aparicio nunca había escuchado hablar de Cuarón y nunca había visto ninguna de sus películas (ni siquiera Y tu mamá también, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ni Gravedad, por la cual ganó el Oscar a mejor director en el 2014). Mis planes no eran hacer una película”, dijo Aparicio entre risas. “Acababa de terminar la escuela y había conseguido mi título como maestra. Incluso cuando Alfonso me dijo que me habían dado el papel, aún no estaba segura”.