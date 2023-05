No estoy bien: Alejandro Sanz

Ciudad de México.- Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores con un mensaje en el que asegura que no está bien y que a veces quisiera no estar, sin que haya dado mayor explicación.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano.

"Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", compartió el cantante en Twitter.

Esta no es la primera vez que el intérprete de "Corazón Partío" deja entrever que tiene problemas con sus cambios de ánimo. En noviembre pasado también acudió a redes sociales para escribir un mensaje.

"He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada".

Poco después parecía haber superado ese tropezón emocional y con nuevos bríos dio a conocer que inciaría nuevos proyectos.

"Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo.

"La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla", dijo.