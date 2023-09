¿No estamos solos?

Luego del impacto internacional de las declaraciones del periodista mexicano especializado en temas de ufología Jaime Maussan en el Congreso de México, HISTORY vuelve a transmitir MOMIAS DE NAZCA, que estrenó en mayo de 2020, especial en el que Maussan investiga los fósiles de las momias de tres dedos que se hallaron en Nazca, Perú, en 2017 y que el especialista exhibió esta semana en el Congreso para mostrar pruebas físicas de que pertenecen a seres no humanos.

En este acontecimiento histórico a nivel mundial durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados, en el Congreso de México, Maussan afirmó que estos cuerpos, cuyo ADN supuestamente no coincide con ninguna especie terrestre conocida, tienen más de mil años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PUBLICIDAD

Además el experto les pidió a legisladores que se reconozca la existencia en el país de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), término que sustituye al de Objetos Voladores no Identificados (OVNIS).

“Sin duda que estamos viviendo tiempos extraordinarios. La posibilidad de ser visitado por otras inteligencias se hace mas real que nunca. Personas en todo el mundo están reflexionando en este momento si lo que ellos creían cuando pensaban que éramos los únicos en el universo se puede sustentar o bien tienen que cambiar de idea” explica Maussan, y añade.

“Siempre dije yo, cuando empecé a investigar este fenómeno, que ésta era la noticia de exclusiva más grande de todos los tiempos. Y ahora he tenido la fortuna de presentar una parte tan importante de esta revelación. Ahora la NASA está reconociendo que existe, posiblemente dicen, tecnología alienígena en nuestros cielos. Que no lo pueden negar. Me parece que es lo mas lejos que ha llegado la NASA para reconocer que estamos siendo visitados”.

Restos biológicos no humanos

Este hecho tiene como antecedente la exposición a fines de julio de este año en el Congreso de los Estados Unidos, donde el ex oficial de inteligencia David Grusch brindó su testimonio y aseguró que durante un programa secreto que investiga actividades extraterrestres se hallaron no sólo restos de naves sino también “restos biológicos no humanos”, según declaró el ex oficial. Por su parte, la NASA además este 14 de septiembre publicó un esperado informe sobre vida extraterrestre y luego brindará una conferencia de prensa, para dar detalles del mismo.

El surgimiento de la ufología después del famoso incidente de Roswell de 1947 en Estados Unidos, impulsó la búsqueda de antepasados secretos, una exploración mundial para dar con evidencias que probaran la incursión de alienígenas a lo largo de la historia humana.

Desde hace más de 14 años HISTORY ha dedicado en su pantalla a hablar de esta temática que hoy conmueve a la opinión pública, con series y documentales como “Alienígenas Ancestrales”, que ya lleva 15 temporadas y más de 220 episodios, la producción “Contacto Extraterrestre”, serie de 2013 con testimonios de avistamientos por toda América Latina, especiales de Jaime Maussan como la serie original de HISTORY “Los Expedientes secretos”, y los documentales “Las Momias de Nazca”, “Círculos de Cultivo” y “Los OVNIs de Los Álamos”, u otras series como “El Secreto de Skinwalker”, “Extraterrestres: Ellos están entre nosotros”, “Inexplicable con William Shatner”, “Inexplicable Latinoamérica” o la ficción “Proyecto Libro Azul”.

“El género de misterio y de ufología genera unas pasiones inconmensurables en la audiencia más fanática de History. Y tanto Giorgio Tsoukalos como Jaime Maussan son las personas que más años de investigación y de comunicación hacia el gran público le han dedicado a estos temas.”, aseguró Miguel Brailovsky, Senior VP de Contenido de History.

Si tienen 1000 años de antigüedad quiere decir que convivieron con las antiguas civilizaciones. Es lo que ha dicho HISTORY, lo que hemos visto es real. Se está demostrando que estos seres vivían ahí”. “Lo que ustedes están viendo es como si fuera un esqueleto humano con piel. No es exactamente el extraterrestre. Creo que debemos hacer el intento por darles forma y vida para ver exactamente como eran”. No hay otra especie similar en nuestro planeta. No existe en el proceso evolutivo algo tan cercano.

Estoy encantado con lo que está ocurriendo. Estamos viviendo lo que tantos años ha estado en este canal, donde ha sido uno de los principales baluartes en decir que esto es real.

Las dos estrellas de HISTORY Giorgio Tsoukalos y Jaime Maussan son la cara más visible de este conjunto de contenidos que integran esta temática y que pueden verse a lo largo de la programación de HISTORY que ha incluido siempre la palabra de profesionales y ufólogos expertos sumado a testimonios recogidos a lo largo y ancho del planeta.

“Los últimos tres meses fueron extraordinarios. Por primera vez tuvimos audiencias en el congreso estadounidense en las que alguien, en este caso David Grusch, salió adelante y dijo que el gobierno estadounidense está en posesión de no sólo naves extraterrestres sino que además restos biológicos no humanos. Y para mí, esto es increíble. Es algo que con mis colegas venimos hablando los últimos 20 años, de que no estamos solos en el Universo y quizás ya están aquí. Y esto es algo que siempre exploramos. Y el hecho de que ahora estas ideas sean mencionadas en la primera plana de todos los diarios y de todos los sitios web del mundo, es un momento increíble para estar vivos. Y creo que “Alienígenas Ancestrales” tuvo algo que ver con esto porque es un cambio de paradigma. Estamos entrando en un nuevo paradigma de pensamiento donde hay cosas que habían sido consideradas de una manera y habían quedado al margen, pero ahora de repente tenemos cada vez más hechos, tenemos cada vez más vídeos, más y más trabajadores del gobierno que dicen: ‘Hey, hay algo que está pasando en los cielos’”, cuenta Tsouaklos.

“Estamos viviendo lo que tanto se ha presentado en este canal. HISTORY con todo su respeto, apoyo y prestigio se ha arriesgado con este tema y fue acertado. Y el especial de ‘Momias de nazca’ es lo más aproximado que hay en torno a la investigación de estos cuerpos. Hay que volverlo a ver y valorarlo de otra manera. Realmente vale la pena y estoy muy orgulloso de esta investigación que realicé”, explica Mussan.

“Momias de nazca” es el resultado de una investigación científica que cuenta con la palabra de distintos expertos, entre doctores, periodistas, biólogos y radiólogos, que fueron convocados desde México, Rusia y Estados Unidos para analizar sobre el caso de los restos hallados en el departamento de Nazca en Perú y que profundizará en nueva evidencia de la presencia de inteligencia exógena en nuestra Tierra.

Hace seis años, en la ciudad peruana de Cuzco, se encontraron nueve extraños cuerpos de cráneos alargados, torsos estrechos y extremidades con apenas tres dedos cada una, que tendrían 1.700 años de antigüedad; y que tienen características humanoides, pero a simple vista no parecen cuerpos de la evolución humana. Aunque en Perú la comunidad habló de estos restos como falsificaciones construidas con partes humanas reales y algunos exámenes de ADN determinaron que las momias eran efectivamente humanas, otras muestras no pudieron determinarlo y otros expertos y científicos aseguran que las características anatómicas de la calavera, su estructura interna y las suturas occipitales, parietales y frontales presentes serían muy difíciles de falsificar y podrían ser efectivamente extraterrestres.

El periodista mexicano Jaime Maussan comenzó en 2017 una investigación científica sobre los orígenes de las nueve momias de tres dedos encontradas en Nazca, Perú. Años después, la investigación continúa y este especial cuenta con la investigación y los resultados finales de las pruebas realizadas en las momias, centrándose en un híbrido llamado María, con fecha de carbono de aproximadamente 1.700 años. El tedioso trabajo de colocar el ADN de las momias en registros fósiles, y comparándolo con los humanos modernos y antiguos ha comenzado, y cada hallazgo arroja más preguntas.

“Diferentes leyendas señalan la existencia de seres venidos de las estrellas que habitaron entre nosotros. Y este descubrimiento de Las Momias de Nazca abre la posibilidad de que las antiguas civilizaciones de nuestro Planeta podrían haber estado en contacto con seres muy extraños, los cuales, de acuerdo con los análisis de ADN no son similares a ninguna de las especias de nuestro mundo”, aseguró en 2020 Jaime Maussan.

“Este hallazgo nos ayudaría no sólo a cambiar el pasado, sino que nos acercaría al futuro de los seres humanos, cuando volvamos a tener un contacto con otros seres inteligentes, una posibilidad que aún parece de Ciencia ficción, pero que cada ve está más cerca de hacerse realidad. Este descubrimiento nos ayudaría no solo a cambiar el pasado, sino que nos acercaría al futuro de los seres humanos, cuando volvamos a tener un contacto con otros seres inteligentes, una posibilidad que aún parece de Ciencia Ficción, pero que cada vez está más cerca de hacerse una realidad”, explicó en ese momento.

Cabe destacar, que Nazca es una zona que envuelve otros misterios, entre los que están las “Líneas de Nazca” que son esas increíbles figuras que se pueden ver desde el aire y que están ubicadas en el desierto del Nazca. Sus orígenes y creación han tenido decenas de teorías, inclusive vinculadas con los alienígenas.

Es que entre las poblaciones peruanas de Nazca y Palpa se destaca este misterio arqueológico, que puede ser visible desde cierta altura y en la que se pueden ver un conjunto de gigantescos geoglifos que forman figuras animales, humanas y geométricas.

Las teorías sobre su creación son variadas, y entre ellas están las que aseguran que se trata de dibujos realizados por culturas diferentes con el fin de ser “centros de adoración” para las divinidades o incluso como calendarios. Sin embargo, fue Erich von Däniken, el escritor suizo reconocido por sus escritos que afirman que en la Antigüedad el hombre tuvo contacto con extraterrestres, quien en 1968 asoció estas líneas a pistas de aterrizaje para naves alienígenas.

Toma nota

Momias de nazca

Sábado 16 de septiembre

9.50 hs. mex

Domingo 17

5:00.p.m.