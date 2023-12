Niegan rumores de matrimonio entre Taylor Swift y Joe Alwyn

Ciudad de México.- El publicista de Taylor Swift, Tree Paine, desmintió los rumores de que la cantante se casó con su exnovio Joe Alwyn, antes de su separación a principios de 2023.

A través de redes sociales, Paine refuta las afirmaciones de la página de chismes DeuxMoi, que sugería un matrimonio entre los artistas en "2020 o 2021".

"Ya basta con estas mentiras fabricadas sobre Taylor por parte de Deuxmoi. NUNCA hubo un matrimonio o ceremonia de NINGÚN tipo. Es una locura publicar esto", escribió en X.

La controversia surgió después del lanzamiento de la canción "You're Losing Me" de Swift, que generó especulaciones sobre su relación con Alwyn.

"¡¡¡Lamento que no les haya contado eso en una canción, pero solo porque no canta sobre algo no significa que no haya sucedido!!!", agregó Paine.

Deuxmoi compartió una correo anónimo en el que insistía en que Swift y Alwyn, se decían en secreto "sí, acepto", en Reino Unido.

"Ella SÍ tuvo una ceremonia en 2020 o 2021 en el Reino Unido y más de una persona me la describió como un 'matrimonio'", decía el aviso anónimo. "NUNCA se legalizó".

Taylor Swift y Joe Alwyn se separaron en abril después de seis años de relación. Actualmente, la intérprete de "Lover" mantiene un romance con el jugador de la NFL, Travis Kelce.